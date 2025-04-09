В Одесском ТЦК прокомментировали скандальную информацию о смерти военного терцентра

В Одесском ТЦК рассказали об официальной причине смерти военнослужащего 2-го отделения Измаильского РТЦК и СП. В сети интернет распространялась информация, что причиной смерти сотрудника ТЦК является наркотическая зависимость.

Военный. Иллюстративное фото

"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", — пояснили в ТЦК.

В терцентре отметили, что военный, который прошедший боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, исполняя обязанность перед государством, а после ранения переведен в тыловое подразделение в соответствии с состоянием здоровья, заслуживает памяти, уважения и достойного отношения.

В ТЦК выразили возмущение попытками дискредитации военнослужащего.

"Такие действия не только презирают память об ушедшем из жизни человека, но и формируют искаженное представление о работе ТЦК и СП — структуры, которая в сверхсложных условиях выполняет критически важную миссию по поддержке обороноспособности страны", — отметили в областном терцентре.

Также выразили искренние соболезнования семье и близким умершего.









Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.

В терцентре подчеркнули, что публичное обвинение в адрес работников ТЦК и СП относительно якобы противоправных действий является безосновательным и не подтвержденным фактами.



