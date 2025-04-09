В Одесском ТЦК прокомментировали скандальную информацию о смерти военного терцентра

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Кречмаровская Наталия
В Одесском ТЦК рассказали об официальной причине смерти военнослужащего 2-го отделения Измаильского РТЦК и СП. В сети интернет распространялась информация, что причиной смерти сотрудника ТЦК является наркотическая зависимость.
Военный. Иллюстративное фото
В терцентре отметили, что военный, который прошедший боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, исполняя обязанность перед государством, а после ранения переведен в тыловое подразделение в соответствии с состоянием здоровья, заслуживает памяти, уважения и достойного отношения.
В ТЦК выразили возмущение попытками дискредитации военнослужащего.
Также выразили искренние соболезнования семье и близким умершего.
Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.
В терцентре подчеркнули, что публичное обвинение в адрес работников ТЦК и СП относительно якобы противоправных действий является безосновательным и не подтвержденным фактами.
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