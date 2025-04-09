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В Одесском ТЦК прокомментировали скандальную информацию о смерти военного терцентра

Официальная причина смерти военного ТЦК в Одесской области

сегодня, 20:48
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Кречмаровская Наталия

В Одесском ТЦК рассказали об официальной причине смерти военнослужащего 2-го отделения Измаильского РТЦК и СП. В сети интернет распространялась информация, что причиной смерти сотрудника ТЦК является наркотическая зависимость.

В Одесском ТЦК прокомментировали скандальную информацию о смерти военного терцентра

Военный. Иллюстративное фото

"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы", — пояснили в ТЦК.

В терцентре отметили, что военный, который прошедший боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, исполняя обязанность перед государством, а после ранения переведен в тыловое подразделение в соответствии с состоянием здоровья, заслуживает памяти, уважения и достойного отношения.

В ТЦК выразили возмущение попытками дискредитации военнослужащего.

"Такие действия не только презирают память об ушедшем из жизни человека, но и формируют искаженное представление о работе ТЦК и СП — структуры, которая в сверхсложных условиях выполняет критически важную миссию по поддержке обороноспособности страны", — отметили в областном терцентре.

Также выразили искренние соболезнования семье и близким умершего.


В Одесском ТЦК прокомментировали скандальную информацию о смерти военного терцентра - фото 2


Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.

В терцентре подчеркнули, что публичное обвинение в адрес работников ТЦК и СП относительно якобы противоправных действий является безосновательным и не подтвержденным фактами.




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Источник: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid02ehGn88Bt2DVrkkT5tUyq1oxkz3ha8fDEaj8SSo7bRGNdL87pQf3jFt69SzMyZCKbl?locale=ru_RU
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