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В Одессе женщина потеряла ребенка из-за халатного отношения врачей роддома

Отказали в кесаревом — сердце ребенка исчезло с монитора: пациентка рассказала об ужасных родах в Одессе

25 июня 2025, 18:31
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Ткачова Марія

В Одессе разгорелся скандал после того, как местная жительница Елена рассказала в соцсетях о случившейся с ней трагедии во время родов в местном роддоме. По ее словам, пренебрежение медиками, игнорирование симптомов и промедление с операцией стоили жизни его еще нерожденному ребенку.

В Одессе женщина потеряла ребенка из-за халатного отношения врачей роддома

Елена Бойко, которая потеряла ребенка из-за халатности врачей — Инстаграм

Женщина находилась на 39 неделе беременности, заметив темные выделения. Она сразу обратилась к своему врачу Екатерине Николаевне, однако заверила, что это "норма на таком сроке" и не вызывала беспокойства. Когда же в 6 утра у роженицы началось массивное кровотечение, врач вновь заявила, что это "отошли воды" и посоветовала ехать в роддом.

Несмотря на тревожные симптомы, в роддоме осмотрели поверхностно, и ей снова сказали, что "все в порядке". Состояние Елены стремительно ухудшалось: схватки были очень сильными, сердцебиение ребенка достигало критических отметок 180-190 ударов, а из тела продолжали вытекать кровь и околоплодные воды. Женщина умоляла о кесаревом сечении, но врачи упорно отказывали: мол, все "идет естественным путем".

Анестезия действовала недолго, а боли только усиливались. Врач находилась с пациенткой в общей сложности не более получаса, а весь процесс сопровождался безынициативным и холодным поведением медперсонала. Когда сердцебиение ребенка исчезло с монитора, только тогда началась паника — но было уже поздно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что судья из Днепра массово "отмазывает" пьяных водителей: более 3 тысяч дел закрыл за 5 лет, часто — несмотря на очевидные доказательства вины. Один из тех, кого он "отмазывал", впоследствии устроил смертельное ДТП.



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Источник: https://www.instagram.com/p/DLUHu8ftRAy/?img_index=6&igsh=MWZtZGFkMHdmYWt3ag==
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