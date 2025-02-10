В Одессе «заживо похоронили» выпускника университета МВД

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Недилько Ксения
В Одесском государственном университете внутренних дел несколько дней назад состоялась торжественная церемония открытия Мурала памяти, посвященного выпускникам и соискателям высшего образования университета – защитникам Украины, отдавшим свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства. Но оказалось, что среди фото павших защитников оказалось фото живого выпускника вуза.
Открытие мурала погибшим в Одесском университете. Фото: ОГУВД
Алексей Стеценко, фото которого оказалось на стенде среди погибших, высказался в комментарии под сообщением университета:
В университете отметили, что руководство и лично ректор Одесского государственного университета внутренних дел полковник полиции Вячеслав Давыденко приносит искренние извинения Алексею Стеценко, чье фото было размещено на Мурале памяти выпускников и соискателей высшего образования университета, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Буковине во время прохождения военно-врачебной комиссии, у 32-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачами была констатирована смерть мужчины.
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