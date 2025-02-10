В Одессе «заживо похоронили» выпускника университета МВД

В Одесском государственном университете внутренних дел несколько дней назад состоялась торжественная церемония открытия Мурала памяти, посвященного выпускникам и соискателям высшего образования университета – защитникам Украины, отдавшим свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства. Но оказалось, что среди фото павших защитников оказалось фото живого выпускника вуза.

Открытие мурала погибшим в Одесском университете. Фото: ОГУВД

Алексей Стеценко, фото которого оказалось на стенде среди погибших, высказался в комментарии под сообщением университета:

"Я живой!!! Требую немедленных разъяснений относительно того, как это меня уже похоронили, когда я и дальше продолжаю служить Украине! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, причастных к предоставлению недостоверной информации по мне и размещению ее в целом. Что это такое происходит??! Мне уже звонит по телефону много родственников по этому поводу и коллег. Возможно там уже и выплаты в 15 миллионов за меня кто-то успел получить, а я и не знаю??! Ожидаю объяснений".

В университете отметили, что руководство и лично ректор Одесского государственного университета внутренних дел полковник полиции Вячеслав Давыденко приносит искренние извинения Алексею Стеценко, чье фото было размещено на Мурале памяти выпускников и соискателей высшего образования университета, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность.

"Лицо, допустившее эту ужасную недопустимую ошибку, будет привлечено к ответственности, а фото будет немедленно удалено из Мурала и из официальных сообщений на страницах университета в социальных сетях", – написали в вузе.





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