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В Одессе застрелили мужчину прямо на улице: это может быть известный активист (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе убили мужчину посреди бела дня, это может быть активист Демьян Ганул

сегодня, 11:40
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Недилько Ксения

Сегодня в Одессе застрелили мужчину посреди бела дня на улице. По словам очевидцев, он от кого-то убегал и в него дважды выстрелили.

В Одессе застрелили мужчину прямо на улице: это может быть известный активист (ОБНОВЛЕНО)

Место преступления в Одессе. Фото: НПУ

По данным местных СМИ, погибшим мог быть активист Демьян Ганул. Эту информацию подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

В городе ввели план-перехват "Сирена". Как сообщили в полиции, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, вызов поступил на спецлинию 102 сегодня около 10:30.

Стрелок с места преступления скрылся. Потерпевший погиб.

Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.

Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности со временем.

ОБНОВЛЕНО: Министр внутренних дел Игорь Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом Клименко заявил во время заседания Рады, отвечая на просьбу нардепа Гончаренко срочно расследовать это убийство.

Также министр МВД сообщил, что Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственная оперативная группа из лучших работников, уже выехавших в Одессу.

В Одессу выехал и глава Национальной полиции.

Отметим, что прокремлевские СМИ уже написали об убийстве активиста и волонтера Демьяна Ганула, назвав его "организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года".

Информация обновляется.

В Одессе застрелили мужчину прямо на улице: это может быть известный активист (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
В Одессе застрелили мужчину прямо на улице: это может быть известный активист (ОБНОВЛЕНО) - фото 3



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