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В Одессе заместитель руководителя облпрокуратуры Ракович стал фигурантом уголовного дела

Речь идет о незаконном обогащении в размере более 52 миллионов гривен

сегодня, 11:28
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Недилько Ксения

Заместитель руководителя прокуратуры Одесской области Максим Ракович и его бывшая жена, а ныне сожительница Валентина Ракович стали фигурантами уголовного дела.

В Одессе заместитель руководителя облпрокуратуры Ракович стал фигурантом уголовного дела

Иллюстративное фото

Как пишет агентство УНИАН, Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть по ним уголовное производство по статьям 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение" и 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации". Речь идет об активах на немалую сумму – более 52 млн. грн.

В Одессе заместитель руководителя облпрокуратуры Ракович стал фигурантом уголовного дела - фото 2

Фрагмент решения ВАКС. Скриншот с сайта УНИАН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений

Дело было открыто после обращения в ВАКС общественной антикоррупционной организации "Братство защитников". Сначала представители ОО написали сообщение о совершении правонарушения в Специальную антикоррупционную прокуратуру, но там отказались давать делу ход. После этого антикоррупционеры подали иск уже в Высший антикоррупционный суд, и тот полностью согласился с аргументами активистов, обязав САП открыть уголовное производство.

"Налицо реальная обоснованная вероятность того, что указанные в заявлении активы на сумму ориентировочно 52 млн. 602 тыс. 428 грн. были приобретены за счет незаконных средств, полученных в период выполнения заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры ОСОБА_5 функций государства, а оформлены они на близких лиц" прокурора только для видимости (маскировки). Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что прокурор как субъект декларирования и лицо, уполномоченное на выполнение функции государства, совершил уголовные правонарушения, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 368-5 УК "Незаконное обогащение" и ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации", – цитирует УНИАН решение ВАКС.

В Одессе заместитель руководителя облпрокуратуры Ракович стал фигурантом уголовного дела - фото 3

Фрагмент решения ВАКС. Скриншот с сайта УНИАН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений

Как напоминает УНИАН, то, что семья Раковичей может жить не по состоянию, в конце прошлого года обнаружили СМИ. Так, в августе 2023 года мать прокурора Наталья Ракович оформила на себя дом площадью 274,5 кв.м в Санжийке Одесской области, расположенный в нескольких минутах ходьбы от побережья. Кроме того, тогда же на нее была записана квартира в Одессе, площадью около 100 квадратных метров. На его тещу в 2023 году была оформлена квартира в Одессе площадью 94,7 квадратных метров. Кроме того, у нее уже был дом в г. Белгород-Днестровский и в 69 квадратных метров в ЖК "Французский" в Одессе.



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