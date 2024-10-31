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В Одессе задержали главу общественной организации за продажу документов для уклонистов

Полицейские обнаружили злоумышленника, предлагавшего документы за 2 500 долларов

сегодня, 14:21
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Амбарцумян Анна








В Одессе стражи порядка задержали председателя одной из общественных организаций, который предлагал военнообязанным избежать призыва на службу за деньги. Фигурант обещал изготовить "правильные" документы, подтверждающие негодность военной службы, за 2 500 долларов. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В Одессе задержали главу общественной организации за продажу документов для уклонистов

Схема уклонения от мобилизации. Фото: Нацполиция

Следователи из Одесской полиции и оперативники управления стратегических расследований установили, что 22-летний мужчина предлагал свои услуги тем, кто стремился избежать мобилизации. Он обещал повлиять на "нужных" лиц в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы получить временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Клиент фигуранта обратился к нему с просьбой помочь его знакомому. После этого задержанный потребовал уже 5 000 долларов за услуги для обоих, угрожая, что в противном случае поможет в мобилизации.

Полицейские задержали злоумышленника при получении средств. В ходе обыска у него изъяли 5 000 долларов, а также около 104 тысяч гривен, печати ТЦК и СП, пустые бланки удостоверений и мобильный телефон, содержащий важную информацию для следствия.

Следователи уже сообщили подозреваемому о преступлении по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 757 тысяч гривен.


Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OldnefZlYeA
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