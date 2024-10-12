В Одессе врачи организовали "бизнес" на уклонистах: подробности

В Одессе отец и сын организовали семейный "бизнес" на уклонистах – медицинские работники диагностировали призывникам психические заболевания. "Бизнесмены" окажутся на скамье подсудимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Одесской области.



Фото полиции Одесской области

“Следователи завершили расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором. Родственники за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания, за что могут на 10 лет попасть за решетку", — сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что злоумышленников задержали во время реализации одной из таких сделок. "Правильный" диагноз стоил уклонисту 165 тыс. грн. “В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. Врачи получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания”, — говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных в ходе расследования дела, следователи изъяли 1000 долларов, которые злоумышленники получили за свои "услуги", и другие деньги, служебную документацию, "черновые записи", мобильные телефоны и другие вещи, которые имели значение в деле.

"Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались", — сообщили в полиции.

Суд отстранил медицинских работников от занимаемых должностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество наказаний за отказ от повесток увеличивается.