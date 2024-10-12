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В Одессе врачи организовали "бизнес" на уклонистах: подробности

"Правильный" диагноз стоил уклонисту165 тыс. грн

12 октября 2024, 22:18
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Кречмаровская Наталия

В Одессе отец и сын организовали семейный "бизнес" на уклонистах – медицинские работники диагностировали призывникам психические заболевания. "Бизнесмены" окажутся на скамье подсудимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Одесской области.

В Одессе врачи организовали "бизнес" на уклонистах: подробности

Фото полиции Одесской области

“Следователи завершили расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором. Родственники за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания, за что могут на 10 лет попасть за решетку", — сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что злоумышленников задержали во время реализации одной из таких сделок. "Правильный" диагноз стоил уклонисту 165 тыс. грн. “В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. Врачи получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания”, — говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных в ходе расследования дела, следователи изъяли 1000 долларов, которые злоумышленники получили за свои "услуги", и другие деньги, служебную документацию, "черновые записи", мобильные телефоны и другие вещи, которые имели значение в деле.

"Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались", — сообщили в полиции.

Суд отстранил медицинских работников от занимаемых должностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество наказаний за отказ от повесток увеличивается.



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/simeinyi-biznes-batka-i-syna-na-viiskovozoboviazanykh-zakinchyvsia-lavoiu-pidsudnykh-v-odesi-sudytymut-dvokh-medychnykh-pratsivnykiv-za-vymahannia-i-oderzhannia-nepravomirnoi-vyhody?fbclid=IwY2xjawF3jOlleHRuA2FlbQIxMAABHRGZDVeLD
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