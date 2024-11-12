В Одессе вдвое вырастет стоимость проезда в городском транспорте: новые цены

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
С 1 декабря 2024 г. в Одессе вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость разового проезда в трамваях и троллейбусах увеличится вдвое, а в маршрутках — более чем на 30%. Это решение было принято для покрытия расходов по ремонту и обслуживанию транспортных средств и инфраструктуры. Об этом сообщает Одесский городской совет.
Общественный транспорт. Фото из открытых источников
Повышение тарифов стало необходимым из-за роста стоимости материалов, запчастей и услуг, что оказывает непосредственное влияние на расходы на содержание городского транспорта. По словам директора городского департамента транспорта Владимира Хитренка, хотя цены на проезд в Одессе оставались на уровне 2022 года, с 2022 года наблюдался значительный рост расходов, что затрудняет сбалансирование экономически обоснованных расходов и действующих тарифов.
Для учащихся и студентов сохранены существующие льготы на проезд.
Частные перевозчики введут новые тарифы. Цены на проезд в маршрутном такси вырастут до 20 гривен за поездку.
Ориентировочно повышение тарифов на перевозку в общественном транспорте состоится с 1 декабря 2024 года.
Новости