В Одессе увеличилось количество погибших из-за удара баллистики

Число жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до семи. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми.

Напомним, вчера РФ атаковала гражданское судно в Одесской области: есть погибшие и раненые.

Российские террористы в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы", — сообщил Олег Кипер. Глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки погибли шесть человек, а 11 получили ранения. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", — добавил он.

Читайте также: Вражеские "шахеды" попали в многоэтажку в Кривом Роге: продолжается спасательная операция

В криворожском доме истерзана крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Из поврежденной части дома спасли шесть человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в городе избита газовая труба. Возник пожар.

По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате шахедной атаки попадание в крышу пятиэтажки. Продолжается спасательная операция, спасатели проводят поквартирный обход. Потерь пока нет, но спасательная операция не закончена.

Выбиты окна как минимум в 10 многоквартирных домах.

На месте развернут штаб помощи пострадавшим.