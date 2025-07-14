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В Одессе таксисты дерзко нарушали комендантский час: кому платили взятки

Правоохранитель требовал взятки от таксистов за работу в комендантский час

14 июля 2025, 14:40
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Кречмаровская Наталия

Таксисты в Одессе нелегально перевозили граждан в комендантский час под прикрытием полиции. В Государственном бюро расследований сообщили, что совместно с СБУ разоблачили правоохранителя из Одессы. Он за денежное вознаграждение организовал прикрытие водителям частных автомобилей.

В Одессе таксисты дерзко нарушали комендантский час: кому платили взятки

Такси. Иллюстративное фото

В ГБР отметили, что милиционер узнал, что один из местных жителей вместе со знакомыми зарабатывают перевозками граждан в комендантский час. Полицейский предложил им "прикрытие" на блокпостах и патрульных в обмен на системную оплату.

"Фигурант требовал платить ему каждую неделю с каждого "такси" по 100 долларов США. В общем, задокументировано получение фигурантом более 2,5 тыс. долларов за работу пяти перевозчиков", — сообщают в ГБР.

Отмечается, что правоохранителя задержали 8 июля 2025 года во время получения очередного транша. Полицейскому сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Правоохранителя отстранили от должности, ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения 1,8 млн грн залога.

В ГБР отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Бюро экономической безопасности рассказали, что разоблачили схему хищения бюджетных средств в Одесской области. Детективы Бюро разоблачили должностных лиц городского совета, нанесших более 15 млн грн ущерба бюджету общины.

Как установило следствие, среди фигурантов должностные лица трех частных предприятий, представители коммунального учреждения, специализирующегося на безопасности дорожного движения. Группа разработала и реализовала преступную схему растраты бюджетных средств.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/v-odesi-dbr-vikrilo-pravoohoroncya-yakij-za-groshi-dozvolyav-taksistam-pracyuvati-u-komendantsku-godinu
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