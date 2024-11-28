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В Одессе совершеннолетние могут бесплатно получить новую профессию: детали

Одесский центр занятости опубликовал график обучения на декабрь

сегодня, 13:49
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Амбарцумян Анна

Одесский городской совет объявил о возможности получения профессионального образования для всех желающих старше 18 лет, стремящихся развивать свои навыки и получить новые профессии. Предлагаются как краткосрочные курсы, которые длятся несколько недель, так и профессионально-техническое обучение. Об этом сообщает Одесский городской совет.

В Одессе совершеннолетние могут бесплатно получить новую профессию: детали

Обучение. Фото из открытых источников

График обучения в центре занятости на декабрь

Среди вариантов профессионально-технического обучения (от четырех до семи месяцев):

  • Парикмахер;

  • администратор;

  • электрогазосварщик;

  • оператор станков с программным управлением (2 разряд);

  • визажист.

В Одессе совершеннолетние могут бесплатно получить новую профессию: детали - фото 2

Также доступны краткосрочные курсы (обучение от недели до полумесяца):

  • монтажник оконных и дверных конструкций;

  • декоративная штукатурка;

  • основы охраны труда и правовое регулирование на предприятии;

  • деловое украинское вещание и редактирование служебных документов;

  • госпрограмма "еРабота".

В Одессе совершеннолетние могут бесплатно получить новую профессию: детали - фото 3

Для получения подробной информации вы можете обращаться в учебную часть Центра по телефону: (048) 230-12-61.

Напомним, за две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тысяч заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии — операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отметим, в условиях военного времени многие ищут работу, которая гарантирует им безопасность и стабильность. Одним из вариантов есть трудоустройство на предприятия, которые предлагают бронирование своим работникам. "Комментарии" разобрались какие компании предлагают бронь и какие вакансии пока доступны.



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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/239871/
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