В Одессе сорвали заказное убийство: задержан агент спецслужб РФ

В Одессе предупредили серьезное преступление – заказное убийство руководителя местной организации по охране правопорядка. Злоумышленник, получив заказ от спецслужб России, пытался организовать убийство, привлекая киллера. Благодаря скорым и слаженным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить, а организатора задержали. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В Одессе сорвали заказное убийство. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемый, житель Львова, обвиняется в попытке убийства на заказ и незаконном хранении боеприпасов. По информации следствия, он получил заказ на ликвидацию одесского бизнесмена, возглавлявшего местное общественное формирование. За выполнение этой задачи подозреваемый обещал киллеру 80 тысяч долларов и предоставил ему подробные данные о цели, включая фотографии, привычки и расписание дня.

Однако благодаря оперативной работе СБУ, полиции и прокуратуры преступление удалось предотвратить. Было инсценировано убийство, а подозреваемый задержан после того, как ему передали "доказательства" выполнения заказа. При задержании у него изъяли телефон с перепиской с российским куратором и боевую гранату.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, организованным по поручению спецслужб России, в частности, к попыткам убийства других общественных деятелей Украины.

На момент задержания подозреваемый готовился к выполнению еще одного заказа от спецслужб России – убийства известного одесского активиста за вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.