logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса В Одессе раздался взрыв: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе раздался взрыв: что известно

Враг нанес удар баллистикой по Одессе

3 июля 2025, 13:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Одессе раздался взрыв — горожан предупреждали о баллистической угрозе. Угроза обстрела сохраняется.

В Одессе раздался взрыв: что известно

Обстрел Одессы. Иллюстративное фото

Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в городе раздался взрыв. Также по его словам на Одессу движется вражеский разведдрон.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал об угрозе обстрела баллистикой. В 12.48 в городе объявили воздушную тревогу.

По предварительной информации, вражеские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М. Местные СМИ сообщают, что в городе поднимается дым.

Новость обновляется…

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают подготовку к массированному обстрелу — снаряжают ракетами самолеты стратегической авиации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости