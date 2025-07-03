В Одессе раздался взрыв: что известно

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Кречмаровская Наталия
В Одессе раздался взрыв — горожан предупреждали о баллистической угрозе. Угроза обстрела сохраняется.
Обстрел Одессы. Иллюстративное фото
Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в городе раздался взрыв. Также по его словам на Одессу движется вражеский разведдрон.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал об угрозе обстрела баллистикой. В 12.48 в городе объявили воздушную тревогу.
По предварительной информации, вражеские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М. Местные СМИ сообщают, что в городе поднимается дым.
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Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают подготовку к массированному обстрелу — снаряжают ракетами самолеты стратегической авиации.