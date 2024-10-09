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В Одессе раздался мощный взрыв: что известно на этот момент

В регионе продолжается ракетная опасность

9 октября 2024, 18:09
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Амбарцумян Анна

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. В регионе был слышен взрыв. Предварительно сообщают о "прилете", впрочем сейчас обнаружен дополнительный пуск баллистики по региону. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В Одессе раздался мощный взрыв: что известно на этот момент

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель в Одессу!, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

В Одессе раздался мощный взрыв: что известно на этот момент - фото 2

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, кафиры из артиллерии обстреляли жилищный сектор города Никополь на Днепропетровщине. Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди.



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