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В Одессе раздалось несколько громких взрывов: что известно на этот момент (ВИДЕО)

РФ атакует Одессу баллистикой

сегодня, 20:25
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Амбарцумян Анна

Сегодня вечером, 31 января 2025 года, в Одессе прогремели несколько громких взрывов. Первый взрыв произошел около 19.23. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Городской голова Одессы Геннадий Труханов также информировал о разведывательном дроне, замеченном в направлении города.

В Одессе раздалось несколько громких взрывов: что известно на этот момент (ВИДЕО)

Атака по Одессе. Фото: Думская

В 19:56 в Одессе раздался повторный взрыв. В Воздушных Силах сообщили о скоростной цели в двигавшейся в направлении города акватории Черного моря. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще не миновала.

Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Местные власти и экстренные службы работают на месте событий.

Напомним, российские оккупанты обстреливали регионы Днепропетровской области, граничащие с частично оккупированной Донецкой областью. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВ Сергея Лысака. Он уточнил, что в результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей.



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