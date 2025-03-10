В Одессе произошла трагедия: подростка убило током по неосторожности

Трагический случай произошел вчера вечером в Одессе. Два парня залезли на крышу грузового вагона, где один из них, 2008 года рождения, погиб от удара током. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция в Одессе, фото: ГСЧС Украины

Другого парня, 2013 г.р., удалось спасти – чрезвычайники сняли его с вагона и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели отмечают: "Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям и контролируйте их досуг! "

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киевском метрополитене произошла трагедия: мужчину сбил поезд. В КГГА отмечают, что пассажир грубо нарушил правила использования метрополитена и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм погиб на месте. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Событие произошло примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Работы по деблокированию пассажира проводили специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В общей сложности к ликвидации последствий привлекли около 20 специалистов разных служб: спасателей ГСЧС, медиков, правоохранителей, работников метрополитена.

Кроме того, работу трех станций метро вчера временно остановили, что повлекло за собой значительные неудобства для пассажиров, особенно в позднее вечернее время.