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В Одессе произошла трагедия: подростка убило током по неосторожности

В Одессе погиб подросток от поражения электротоком

сегодня, 12:34
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Недилько Ксения

Трагический случай произошел вчера вечером в Одессе. Два парня залезли на крышу грузового вагона, где один из них, 2008 года рождения, погиб от удара током. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Одессе произошла трагедия: подростка убило током по неосторожности

Спасательная операция в Одессе, фото: ГСЧС Украины

Другого парня, 2013 г.р., удалось спасти – чрезвычайники сняли его с вагона и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели отмечают: "Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям и контролируйте их досуг! "

В Одессе произошла трагедия: подростка убило током по неосторожности - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киевском метрополитене произошла трагедия: мужчину сбил поезд. В КГГА отмечают, что пассажир грубо нарушил правила использования метрополитена и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм погиб на месте. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Событие произошло примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Работы по деблокированию пассажира проводили специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В общей сложности к ликвидации последствий привлекли около 20 специалистов разных служб: спасателей ГСЧС, медиков, правоохранителей, работников метрополитена.

Кроме того, работу трех станций метро вчера временно остановили, что повлекло за собой значительные неудобства для пассажиров, особенно в позднее вечернее время.                                                                                                                                                                                                                                           



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