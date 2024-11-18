logo

BTC/USD

92225.20

ETH/USD

3091.96

LTC/USD

85.87

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса В Одессе прогремели взрывы: что сообщают власти
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе прогремели взрывы: что сообщают власти

В Одесской области прогремели взрывы во время тревоги: угроза ракет из Крыма и разведдрон

18 ноября 2024, 12:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

После объявления воздушной тревоги в Одессе жители услышали взрыв, который, по предварительным данным, может быть связан с активностью окупантов в направлении Крыма. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

В Одессе прогремели взрывы: что сообщают власти

Взрывы в Одессе: мэр предупреждает о разведдронах

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о двигавшейся в сторону города разведывательной дрон.

"Вражеский разведдрон в нашем направлении", — отметил глава города, призвав жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

Местные власти и экстренные службы отмечают: оставаться в укрытиях во время тревоги — это не только требование безопасности, но и жизненная необходимость.

Рекомендации для жителей Одессы: как поступать во время воздушной тревоги

1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости