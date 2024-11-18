В Одессе прогремели взрывы: что сообщают власти

После объявления воздушной тревоги в Одессе жители услышали взрыв, который, по предварительным данным, может быть связан с активностью окупантов в направлении Крыма. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Взрывы в Одессе: мэр предупреждает о разведдронах

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о двигавшейся в сторону города разведывательной дрон.

"Вражеский разведдрон в нашем направлении", — отметил глава города, призвав жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

Местные власти и экстренные службы отмечают: оставаться в укрытиях во время тревоги — это не только требование безопасности, но и жизненная необходимость.

Рекомендации для жителей Одессы: как поступать во время воздушной тревоги

1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.