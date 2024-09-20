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В Одессе прогремели мощные взрывы: враг бил «Искандерами»

Оккупанты нанесли удары по Одессе баллистикой

20 сентября 2024, 15:57
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Недилько Ксения

Сегодня около 13:59 в Одессе прогремели мощные взрывы. Была объявлена воздушная тревога, однако о направлении ракет не сообщалось, после чего в Одессе раздалось несколько взрывов. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг совершил ракетную атаку на Одессу.

В Одессе прогремели мощные взрывы: враг бил «Искандерами»

Иллюстративное фото

"Осколки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – отметил Кипер, а также призвал всех во время объявления сигнала воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.

Информация обновляется.



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