В Одессе прогремели мощные взрывы: враг бил «Искандерами»

Сегодня около 13:59 в Одессе прогремели мощные взрывы. Была объявлена воздушная тревога, однако о направлении ракет не сообщалось, после чего в Одессе раздалось несколько взрывов. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг совершил ракетную атаку на Одессу.

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"Осколки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – отметил Кипер, а также призвал всех во время объявления сигнала воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.

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