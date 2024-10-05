logo

BTC/USD

63299.60

ETH/USD

2440.22

LTC/USD

65.31

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно

Мэр Одессы призвал жителей не покидать укрытие из-за мощных взрывов

5 октября 2024, 23:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В Одессе раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Взрывы были настолько сильными, что их слышали практически во всех районах города. Информации о пострадавших пока нет.

В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно

Мощные взрывы в Одессе

В своем обращении к гражданам мэр акцентировал важность соблюдения правил безопасности и призвал всех жителей сохранять спокойствие, но оставаться в укрытиях, пока не будут предоставлены дополнительные распоряжения от соответствующих служб.

"Прошу всех быть максимально осторожными и следовать указаниям. Взрывы продолжаются, и мы не можем точно сказать, когда это закончится. Держитесь в укрытиях и не подвергайте себя опасности", — заявил он.

В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно - фото 2

Ранее "Комментарии" писали. что враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибших и пострадавших нет, впрочем, в регионе повреждены линии электросетей. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости