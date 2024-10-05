В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно

В Одессе раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Взрывы были настолько сильными, что их слышали практически во всех районах города. Информации о пострадавших пока нет.

Мощные взрывы в Одессе

В своем обращении к гражданам мэр акцентировал важность соблюдения правил безопасности и призвал всех жителей сохранять спокойствие, но оставаться в укрытиях, пока не будут предоставлены дополнительные распоряжения от соответствующих служб.

"Прошу всех быть максимально осторожными и следовать указаниям. Взрывы продолжаются, и мы не можем точно сказать, когда это закончится. Держитесь в укрытиях и не подвергайте себя опасности", — заявил он.





Ранее "Комментарии" писали. что враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибших и пострадавших нет, впрочем, в регионе повреждены линии электросетей. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.