В Одессе «прилет» баллистики: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня в Одессе около 17:25 произошел удар по городу, вероятно, с применением баллистического вооружения со стороны оккупированного Крыма. В городе повторно за день раздался мощный взрыв, из-за чего, по данным местных пабликов, в городе поднимается плотный столб дыма.

В Одессе «прилет» баллистики: что известно

Отбой воздушной тревоги по областям.

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Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в обед, 3 июля, оккупанты нанесли удар баллистикой по Одессе. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, куда попала вражеская ракета.

По его данным, ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале, по его словам, работали люди. В порту выгружали металл из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

"Погибли два человека. Один из них — докер-механизатор, другой — водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших", — отметил Кипер. По словам начальника ОВА, ранения получили шесть человек. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Кипер отметил, что людям оказывается вся необходимая помощь. Также в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.