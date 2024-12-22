В Одессе полицейские застрелили леопарда

21 декабря утром леопард напал на работника, пришедшего убирать в вольере в зоопарке Одессы. На помощь раненому бросился еще один работник, и оба мужчины оказались за изгородью вместе с животным.

Место происшествия в одесском зоопарке. Фото: НПУ

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, из-за нарушения техники безопасности был ранен сотрудник зоопарка, а леопард оказался за пределами вольера.

Его пытались ввести в медикаментозный сон, чтобы безопасно вернуть в вольер. К сожалению, попытки оказались безуспешными. Появилась угроза, что леопард может сбежать.

Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили леопарда.

Раненого мужчину с ранами и множественными укусами госпитализировали, он в тяжелом состоянии. Второй работник зоопарка не пострадал.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все происшествия. Продолжается следствие.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в румынском городе Питеште, который находится примерно в 97 километрах от Бухареста, в понедельник утром произошел трагический инцидент. Тигр в зоопарке напал на уборщика, вошедшего в клетку, не соблюдая правила безопасности. Животное несколько раз укусило мужчину за голову, из-за чего тот погиб буквально через несколько минут.

По предварительной информации, сотрудник не перевел тигра в безопасное место, прежде чем начать уборку. По правилам, дикого зверя должны были вывести в специальное помещение и закрыть двери. Однако работник этого не сделал. Спасатели прибыли на место, но спасти мужчину было невозможно — он умер еще до их приезда.