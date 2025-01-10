В Одессе подделывали одежду под известные бренды: что нашли при обысках

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Кречмаровская Наталия
В Одессе провели обыски и обнаружили нелегальное производство одежды – там подрабатывали товары под известные бренды.
Фото БЭБ
В Бюро экономической безопасности отметили, что детективы разоблачили группу лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.
Чтобы наладить пути продажи товара, фигуранты создали в социальных сетях учетные записи, которые использовали для рекламы брендовой одежды и получения заказов от покупателей.
Один из участников преступной группы зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, открыл банковский счет и магазин в центре Одессы, где можно было приобрести подделки.
Следствие установило, что в результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб на сумму более 7,4 млн. грн.
Всем четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного Кодекса (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).
Напомним, что всемирно известный бренд обуви, как писал портал "Комментарии", пожаловался на контрафакт в Украине.
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