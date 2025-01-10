В Одессе подделывали одежду под известные бренды: что нашли при обысках

В Одессе провели обыски и обнаружили нелегальное производство одежды – там подрабатывали товары под известные бренды.

Фото БЭБ

В Бюро экономической безопасности отметили, что детективы разоблачили группу лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.

“Организовал работу 21-летний житель Одессы, приобщивший к противоправной деятельности еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных текстильных изделий, в частности спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.п.”, — отметили в БЭБ.

Чтобы наладить пути продажи товара, фигуранты создали в социальных сетях учетные записи, которые использовали для рекламы брендовой одежды и получения заказов от покупателей.

Один из участников преступной группы зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, открыл банковский счет и магазин в центре Одессы, где можно было приобрести подделки.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в подпольных цехах, транспортных средствах, складских и нежилых помещениях на одном из крупнейших рынков Одессы, где фигуранты дела хранили контрафактные товары. Изъяли множество обуви, одежды, сумок, ремней, кепок, рюкзаков, а также промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов, черные записи. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн грн”, — отметили в БЭБ.

Следствие установило, что в результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб на сумму более 7,4 млн. грн.

Всем четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного Кодекса (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Напомним, что всемирно известный бренд обуви, как писал портал "Комментарии", пожаловался на контрафакт в Украине.



