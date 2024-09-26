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В Одессе ожидается масштабное отключение света: кому готовиться к обесточению (АДРЕСА)

Восстановить электроснабжение должны до ночи

сегодня, 10:22
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 26 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

В Одессе ожидается масштабное отключение света: кому готовиться к обесточению (АДРЕСА)

Отключение света в Одессе. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

  • ул. Академика Заболотного, 18, 16, ул. Давида Ойстраха, 5,13, 10-я линия на жилом массиве 15,20, 11-я линия на жилом массиве, 18 — 24, 12-я линия на жилом массиве, 19 — 24, 14-я линия на жилом массиве, 13 – 23, 9-я линия на жилом массиве, 19 – 24, ул. Капитана Кузнецова, 69 – 91б, ул. Леси Украинки, 78 – 102.

Работы до 17.00

  • ул. Героев обороны Одессы, 60, 62,64,66, 22-я линия на жилом массиве, 2,4, ул. Капитана Кузнецова, 97, 99, ул. Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

  • дорога Овидиопольская, 3 корп.1, 3 корп.2, 3/1, 3/2, ул. Цветочная, 1 – 21, ул. Косяченко Алексея, пер. Цветочный, 10, ул. Святослава Рихтера, пер. Овидиопольский, 2, ул. Богуна, 6а, 12/2, 21, ул. Платанова, ул. Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6, пер. 2-й Сиреневый, 1 – 19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5,7,9, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, проезд Сиреневый, 1-6, ул. Квитневая, 20 — 33/1, ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а – 27, ул. Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 – 37а, ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 – 49, пер. Короткий, 2, 3, 4, ул. Текстильщиков, 1 — 14а, пер. Мостовой, 1 – 4, ул. Малишевского (Гастелло), 9 – 55, ул. Клименко, 25, 33в, ул. Бабаджаяна, 30 – 54, ул. Спартаковская, 6 – 63, пер. Спартаковский, 25, ул. Ференца Листа (Елина), 1 – 9, 32 – 65, пер. Парашютный, 1, 1б, ул. Гранатная, 1 – 25, пер. Гранатный, 2 – 8, ул. Квитневая, 1 – 19, ул. Сельская, 7 – 44, ул. Тенистая, 9/12, ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 – 63а, ул. Ближние мельницы (Кондренко), 1 – 95, 97, 97а, 99, ул. Граничная, 3 – 74, пер. Граничный, 1 – 35, ул. Малиновского, 79 – 152, пер. Малиновский, 7, ул. Татьяны Тесс, ул. Туристская, 1 – 19, пер. Туристский, 2 – 12б, ул. Станок, 1 – 19, ул. Столбовая, 1 — 18, ул. Выездная, 3 – 10а, ул. Партизанская, 4а – 30, ул. Новикова.

Южный РЭС:

Работы до 19.00

  • ул. Рыболовная Балка, 1д, пер. Байдарочный, 1, пер. Лодочный, 1 — 15а, пер. Якорный, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1, ул. Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 24 – 110, Леся Курбаса (ул. Петрашевского), 21 – 36, ул. Ефима Геллера, 27а – 37а, ул. Гераниева, 10, 12, ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 – 26, ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 – 22, ул. Кольцевая, 1 – 12, ул. Леваневского, 2/22, ул.Балтиморская (ул. Посмитного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а, пер. 2-й Амурский, 1б, 2,7, пер. Аркадиевский, 1 – 24А, пер. Кортацци (Каманина), 7, пер. Коллективный, 1 – 16, пер. Мореходный, 22/22а, пер. Мореходный, 6, 10, 15а, пер. Морской, 1 – 43, пер. Университетский, 2 – 7, ул. Симоненко, 1,11а.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/odesacityofficial/33379
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