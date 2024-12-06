В Одессе мужчина заманил и изнасиловал двух школьниц

О совершении противоправных действий в отношении 11-летней девочки неизвестным мужчиной в полицию сообщила ее мать, которой она доверилась. В рамках начатого уголовного производства полицейские установили, что к преступлению причастен 34-летний одессит, и его жертвой стала еще одна девочка 13 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесщины.

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Отмечается, что злоумышленник познакомился с девочками в социальных сетях, сводил их на прогулку, в кафе, покатал на автомобиле, а втершись в доверие, пригласил к себе домой, где изнасиловал.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта и изъяли в качестве доказательств его мобильный телефон и компьютерную технику. Следователи назначили по делу ряд экспертиз, а мужчину задержали в процессуальном порядке.

Как сообщила следователь по делу Людмила Руда, при наличии достаточных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейские призывают родителей учить детей правилам, которые уберегут их от беды: "Объясняйте им, что нельзя ходить на встречи с незнакомцами, садиться в чужие автомобили. Если детям поступают такие предложения, они должны сообщить родителям. А чтобы дочери и сыновья доверяли вам, будьте для них друзьями. Кроме того, контролируйте их местонахождение, в частности, установив на гаджетах специальное приложение. И не надо считать, что это нечестно, что вы следите за детьми, ведь речь идет прежде всего об их безопасности".