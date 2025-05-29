В Одессе мужчина устроил поединок с трамваем (ВИДЕО)

Неизвестный мужчина устроил "поединок" с трамваем на улице в Одессе. Видео курьезного случая с места инцидента активно распространяется в социальных сетях пол несколькими ракурсами.

В Одессе мужчина бросил вызов трамваю

Сражение между мужчиной и трамваем произошло на одной из улиц Одессы. На обнародованных в социальных сетях видео, видно, как лысый мужчина, одетый в черное, вышел на трамвайные пути. Он бросил в сторону сумку и стал размахивать кулаками перед приближенным трамваем.

Водитель трамвая несколько раз подал звуковой сигнал, пытаясь предупредить мужчину об опасности. Однако тот проигнорировал предупреждение и стал приближаться к кабине, агрессивно жестикулировать, словно вызывая трамвай на "поединок".

Другое видео, снятое с салона, показывает сцену с другого ракурса. В ней слышно, как мужчина кричит и машет руками прямо перед трамваем, будто хочет его спровоцировать на поединок. Водитель трамвая и пассажиры растерянно реагируют на странное поведение мужчины.

Мотивы действий мужчины остаются неизвестными. Известно лишь, что он был без видимых признаков оружия, но демонстрировал агрессию и пренебрегал правилами безопасности. Полиция пока комментировала инцидент и не сообщала о задержании.

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