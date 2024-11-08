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В Одессе масштабное отключение газа: полный список адресов

Возобновить газоснабжение обещают к вечеру

сегодня, 09:40
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Амбарцумян Анна

Сегодня в Одессе будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

В Одессе масштабное отключение газа: полный список адресов

Отключение газа. Фото из открытых источников

В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по улице Французский бульвар, 63/65 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 08.11.2024 г. будут временно отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Адреса отключений газа в Одессе

  • ул. Французский бульвар, 85, 54, 54/23, 54/23б — частные дома

  • пров. Кренкеля, 1а/3 — частный дом

  • ул. Французский бульвар, 59 – санаторий "Белая Акация"

  • ул. Французский бульвар, 67 — ЖК "Biarritz", крышная котельная

  • ул. Французский бульвар, 85/1 – пансионат "Зеленый берег"

  • ул. Французский бульвар, 85/7 – садовый центр "Ваш Сад"

  • ул. Французский бульвар, 85 — санаторий им. Чкалова

  • ул. Французский бульвар, 85 к1 — СК "Lawn Tennis Club"

  • ул. Французский бульвар, 85 к1 – ресторан "Park Residence"

  • ул. Французский бульвар, 85/5 — ЖК "Green Wood", крышная котельная

  • ул. Французский бульвар, 85/87 — ресторан "Три Барашки"

  • ул. Французский бульвар, 60/1 — ЖК "Aston Hall", крышная котельная

  • ул. Французский бульвар, 54/23 — ЖК "Sigurd Hall", крышная котельная

  • ул. Академическая, 30 к7 — Международная академическая школа

  • пров. Санаторный, 2 — Дом представительства Облгосадминистрации

Газоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://odgaz.odessa.ua/
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