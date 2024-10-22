В Одессе масштабное отключение газа: полный список адресов

Отключение газа. Фото из открытых источников

Сегодня в Одессе будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

В связи с проведением на распределительном газопроводе среднего давления на ул. Выездная, на срок выполнения работ по устранению утечки газа с 8:00 22.10.2024г. до 15:00 23.10.2024 г. будут отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Адреса, по которым будет отключено газоснабжение:

ул. Бугаевская, 21а;

ул. Средняя, 64;

ул. Бабеля, 38;

ул. Бугаевская, 3, 11, 21, 21а 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;

ул. В.Стуса, 1;

ул. Выездная, 2, 6/2, 8;

ул. Выездная Дальницкая, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;

пров. Дорстроя, 2, 4а, 5;

ул. Желябова, 4б;

ул. Иоганна Гена, 19, 19а, 19б;

ул. Мельницкая, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;

ул. Новикова, 2, 5, 12г;

ул. Привозная, 1;

ул. Степная, 2;

ул. Столбовая, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/;1

ул. Суперфосфатно.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.