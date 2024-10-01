В Одессе изменили расписание движения инклюзивных автобусов

Одесский городской совет объявил расписание работы автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью, на октябрь 2024 года. В общей сложности специальные транспортные средства находятся на 22 маршрутах. Об этом сообщает Одесский городской совет.



Инклюзивный автобус. Фото: Одесский горсовет

Расписание инклюзивных автобусов в Одессе

1. Маршрут № 121

– просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39;

– ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04.

2. Маршрут № 127

- Инфекционная больница: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10;

- Мемориал 411-й батареи: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40.

3. Маршрут № 128

– пл. Старосенная (ЦБО вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50;

– ул. Крайняя: 06:35, 08:55, 11:55, 16:30, 19:00.

4. Маршрут № 145

– ул. Левитана (ж/м "Радужный"): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31;

– ул. Высоцкого: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50.

5. Маршрут № 146

– ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34;

– ул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56.

6. Маршрут № 148

– ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56;

– просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.

7. Маршрут № 149

– ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:40, 10:20, 12:50, 15:20;

– просп. Украинских Героев: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40.

8. Маршрут № 150

– ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00;

– просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.

9. Маршрут № 168

– ул. Добровольцев: 07:30, 08:30, 09:30, 13:40, 14:30, 17:30, 18:10, 19:30;

– ул. 28-й бригады (ранее – Паустовского) маг. "Копейка": 06:30, 07:30, 10:00, 12:30, 15:30, 16:10, 17:30.

10. Маршрут № 175

- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45;

– "Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10.

11. Маршрут № 185

- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30;

– "Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30 18:50.

12. Маршрут № 190

– ул. 28-й бригады (ранее — Паустовского): 07:00, 09:30, 12:00, 17:00;

- Железнодорожный вокзал: 07:50, 10:20, 12:50, 17:50.

13. Маршрут № 191

- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44;

- Пересыпский мост: 06:56, 10:20, 09:00, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00.

14. Маршрут № 198

– ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:46, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15;

- Аркадия: 07:40, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10.

15 Маршрут № 201

– ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40;

- ЦБО вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 16:45, 19:05.

16. Маршрут № 214

- Свято-Иверский монастырь: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45;

– ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25.

17. Маршрут № 220а

– прос. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

– Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

18. Маршрут № 221

– ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

– Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

19. Маршрут 232а

– ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:15, 13:30, 17:30;

– ул. Ак. Сахорова: 06:35, 11:00, 15:40.

20. Маршрут № 242

– ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 05:15, 07:30, 10:40, 16:00;

- ООМЦ "Больница водников": 06:20, 09:20, 12:00, 17:40.

21. Маршрут № 250

– ул. Ж.-Кюри: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00;

– ул. Преображенская: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00.

22. Маршрут № 280

– ул. Архитекторская: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55;

- кладбище "Западное": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.

Напомним, городской совет Одессы назначил КП "Одесгорэлектротранс" ответственным за проведение проектирования и капитального ремонта трамвайного пути на спуске Маринеска. В связи с оползнями от нагрузок, многосекционные трамваи не будут курсировать спуском.