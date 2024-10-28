В Одессе два дня не будут работать некоторые бюветы: адреса

Коммунальное предприятие "Сервисный центр" сообщает, что некоторые бюветные комплексы в Одессе не будут работать. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Бювет в Одессе. Фото из открытых источников

Сегодня и завтра 28 и 29 октября бюветный комплекс на 6 станции Большого Фонтана не будет работать в связи с проведением регламентных работ.

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия Сервисный центр. Согласно расчетам КП "Сервисный центр", в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в день. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому, говорится в сообщении.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать бесплатно в бюветах. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

​Фонтанская дорога, 16ю;

üАдмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-базарный сквер, 3ю;

‚Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

​Космонавтов, 15ю;

‚Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

​Дальницкая, 25ю;

​ Инглези, 1ю.

Суворовский район:

‚Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, в результате очередной вражеской ракетной атаки остаются обесточенными некоторые объекты "Инфоксводоканала". Поэтому без водоснабжения остаются жильцы. После возобновления энергопитания водоснабжение будет начато в самое короткое время. Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города.