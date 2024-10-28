В Одессе два дня не будут работать некоторые бюветы: адреса

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Амбарцумян Анна
Коммунальное предприятие "Сервисный центр" сообщает, что некоторые бюветные комплексы в Одессе не будут работать. Об этом сообщает Одесский городской совет.
Бювет в Одессе. Фото из открытых источников
Сегодня и завтра 28 и 29 октября бюветный комплекс на 6 станции Большого Фонтана не будет работать в связи с проведением регламентных работ.
Воду можно набрать бесплатно в бюветах. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
Фонтанская дорога, 16ю;
üАдмиральский проспект, 31ю;
Дача Ковалевского, 150ю;
Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
Старо-базарный сквер, 3ю;
‚Гагарина проспект, 33ю;
Академическая, 11ю;
Ольгиевская, 37ю;
Старопортофранковская, 105ю;
Академическая, 2ю (работает до 18:00);
Академическая, 30ю.
Малиновский район:
Космонавтов, 15ю;
‚Михайловская площадь, 19ю;
Ицхака Рябина, 1ю;
Дальницкая, 25ю;
Инглези, 1ю.
Суворовский район:
‚Крымская, 71ю;
Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.
Напомним, в результате очередной вражеской ракетной атаки остаются обесточенными некоторые объекты "Инфоксводоканала". Поэтому без водоснабжения остаются жильцы. После возобновления энергопитания водоснабжение будет начато в самое короткое время. Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города.
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