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В Одессе два дня не будут работать некоторые бюветы: адреса

Всего в Одессе существует 16 бюветов

сегодня, 12:05
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Амбарцумян Анна

Коммунальное предприятие "Сервисный центр" сообщает, что некоторые бюветные комплексы в Одессе не будут работать. Об этом сообщает Одесский городской совет.

В Одессе два дня не будут работать некоторые бюветы: адреса

Бювет в Одессе. Фото из открытых источников

Сегодня и завтра 28 и 29 октября бюветный комплекс на 6 станции Большого Фонтана не будет работать в связи с проведением регламентных работ.

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия Сервисный центр. Согласно расчетам КП "Сервисный центр", в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в день. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому, говорится в сообщении.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать бесплатно в бюветах. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • ​Фонтанская дорога, 16ю;

  • üАдмиральский проспект, 31ю;

  • ​Дача Ковалевского, 150ю;

  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-базарный сквер, 3ю;

  • ‚Гагарина проспект, 33ю;

  • ​Академическая, 11ю;

  • ​Ольгиевская, 37ю;

  • ​Старопортофранковская, 105ю;

  • Академическая, 2ю (работает до 18:00);

  • ​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;

  • ‚Михайловская площадь, 19ю;

  • ​Ицхака Рябина, 1ю;

  • ​Дальницкая, 25ю;

  • ​ Инглези, 1ю.

Суворовский район:

  • ‚Крымская, 71ю;

  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, в результате очередной вражеской ракетной атаки остаются обесточенными некоторые объекты "Инфоксводоканала". Поэтому без водоснабжения остаются жильцы. После возобновления энергопитания водоснабжение будет начато в самое короткое время. Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города.



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Источник: https://web.telegram.org/k/#@odesacityofficial
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