В Одессе дети застряли на аттракционе на высоте 18 метров

Чрезвычайники совместно с сотрудниками парка аттракционов в Одессе сняли с высоты 18 метров 4 детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Одесской области.

Аттракцион в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице.

С детьми работали психологи ГСЧС. К счастью, никто не пострадал.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки

В понедельник, 25 ноября, Одесса оказалась под ударом: в городе раздались взрывы, подтвержденные мэром Геннадием Трухановым. В соцсетях он отметил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы.

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали приближающийся к городу разведывательный дрон. Впоследствии была обнаружена угроза запуска баллистической ракеты в направлении Одессы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сразу призвал жителей не покидать укрытий до завершения тревоги.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!", — написал Кипер.

По словам очевидцев, после первой волны взрывов в городе снова раздались громкие звуки. В местных пабликах распространяются видео с последствиями атак: выбитые окна в жилых домах, обломочные повреждения в общежитии и сообщения о пострадавшей женщине, ранившей руку. Глава Одесской ОВА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько построек, среди которых жилые дома.

Предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия атаки. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.