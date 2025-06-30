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В Кремле дали "совет" мэру Одессу Труханову

В Кремле считают Одессу "русским городом". У мэра Геннадия Труханова другое мнение.

30 июня 2025, 15:20 comments2534
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова мэра Одессы Геннадия Труханова, заявившего, что это не российский город. По словам Пескова Труханову следует почитать учебник по истории.

В Кремле дали "совет" мэру Одессу Труханову

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что история Одессы "неразрывно связана с Россией". Представитель Кремля "советовал" Геннадию Труханову пересмотреть первоисточники.

"Взять либо учебник по истории, либо взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, Одесса имеет свою историю, свою собственную историю, богатую историю, но эта история неразрывно связана с Россией. Это очевидный факт", — таков совет Песков дал мэру Одессы.

Напомним, что 27 июня в Одессе возникла словесная перепалка между Геннадием Трухановым и военным, который спросил его о памятнике Александру Пушкину, являющемуся частью "русского мира". В ответ Труханов спросил военного, "почему вы не в окопах?", а затем призвал его "меньше ссылайся на Путина".

"Я смотрю, ты наслушался его. Насрать, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса – это не русский город", — ответил Труханов.

История Одессы

Первые древнегреческие поселения на территории Одессы датируются 7 веком до н. е. В 13 веке местность была заселена Ногайской ордой, впоследствии вошедшей в состав Золотой Орды.

Около 1341 побережье перешло под контроль Великого княжества Литовского, которое основало здесь крепость Коцюбиев. В 15 веке крепость отошла к Османской империи и получила название Хаджибей. В 1789 году ее завоевала Российская империя, которая переименовала поселение в Одессу и предоставила ему статус города.

Во время украино-советских войн город находился в составе УНР, Украинского Государства, а также большевистских и белых сил. В 1920 году Одесса стала частью УССР. Во время Второй мировой войны, с 1941 по 1944 год, город был оккупирован Румынией. С 1991 года Одесса является частью независимой Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил свои претензии на Одессу, которую он считает "российским городом".

Также "Комментарии" писали, что военные резко отреагировали на награду для мэра Одессы.



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