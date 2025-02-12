В гериатрическом пансионате Одесщины погибли люди: что произошло (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Возгорание произошло в одноэтажном здании в Березовском районе Одесской области вчера около 21:00. Из помещения эвакуированы 17 человек. Продолжаются поиски еще трех человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесской области.
Последствия пожара в Одесской области. Фото: НПУ
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следователи и криминалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Одесской области. Предоставляется помощь пострадавшим.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого уголовного производства устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
ОБНОВЛЕНО: По данным ГСЧС по состоянию на утро, на пожаре погибли три человека.
Вчера вечером в Березовском районе, в селе Малигоново, возник пожар в гериатрическом пансионате. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. К сожалению, во время тушения пожара обнаружены тела 3-х человек.
До приезда спасателей из здания эвакуированы 17 человек, из которых 6 получили отравление продуктами горения. Пострадавшие вместе со всеми эвакуированными перевезены медиками в больницу.
На месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 10 человек.
Причина пожара – устанавливается.
От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 пожарных, от громады — 1 единица техники и 1 человек личного состава.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.
По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов зафиксировано падение обломков и разрушение в разных районах города:
Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.
Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.
Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.
Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.
"На всех локациях работают спасатели. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела", – говорится в сообщении ГСЧС. Напомним, на рассвете 12 февраля в украинской столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.
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