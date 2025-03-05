В части Одессы не будет света до 8 марта

Часть Одессы остается без света из-за массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация – в Приморском районе, где из-за значительных разрушений возобновление электроснабжения длится дольше, чем ожидалось. Энергетики работают в режиме 24/7, стараясь как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Если не будет новых атак, электроэнергия должна появиться к концу 8 марта. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Фото: dtek-oem.com.ua

С 18 февраля по 5 марта Одесса пережила серию целенаправленных ударов по энергообъектам, оставившим без света тысячи жителей. Специалисты ДТЭК Одесские электросети оперативно восстанавливали электроснабжение там, где это было технически возможно, но в Приморском районе повреждения настолько масштабны, что их ликвидация требует больше времени.

Пока энергетики используют все возможные резервные схемы питания, чтобы поддержать потребителей, однако полное восстановление света ожидается только 8 марта. В ДТЭК отмечают, что единственная причина столь длительных отключений – жестокие атаки окупантов на критическую инфраструктуру города.

Полностью вернуть свет в Приморском районе планируем до конца дня 8 марта. Мы понимаем, насколько сложно быть без света, однако разрушения очень значительны. Единственная причина отсутствия света – массированные целенаправленные атаки врага на энергоинфраструктуру, – сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Ремонтные бригады работают непрерывно, устраняя последствия разрушений и возвращая свет туда, где это возможно. Однако остается риск новых атак, которые могут снова отсрочить процесс восстановления. Жителей просят быть терпеливыми и следить за обновлениями.

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