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В части Одессы не будет света до 8 марта

Враг повредил 4 энергообъекта ДТЭК Одесские электросети

5 марта 2025, 19:08
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Амбарцумян Анна

Часть Одессы остается без света из-за массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация – в Приморском районе, где из-за значительных разрушений возобновление электроснабжения длится дольше, чем ожидалось. Энергетики работают в режиме 24/7, стараясь как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Если не будет новых атак, электроэнергия должна появиться к концу 8 марта. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

В части Одессы не будет света до 8 марта

Фото: dtek-oem.com.ua

С 18 февраля по 5 марта Одесса пережила серию целенаправленных ударов по энергообъектам, оставившим без света тысячи жителей. Специалисты ДТЭК Одесские электросети оперативно восстанавливали электроснабжение там, где это было технически возможно, но в Приморском районе повреждения настолько масштабны, что их ликвидация требует больше времени.

Пока энергетики используют все возможные резервные схемы питания, чтобы поддержать потребителей, однако полное восстановление света ожидается только 8 марта. В ДТЭК отмечают, что единственная причина столь длительных отключений – жестокие атаки окупантов на критическую инфраструктуру города.

Полностью вернуть свет в Приморском районе планируем до конца дня 8 марта. Мы понимаем, насколько сложно быть без света, однако разрушения очень значительны. Единственная причина отсутствия света – массированные целенаправленные атаки врага на энергоинфраструктуру, – сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Ремонтные бригады работают непрерывно, устраняя последствия разрушений и возвращая свет туда, где это возможно. Однако остается риск новых атак, которые могут снова отсрочить процесс восстановления. Жителей просят быть терпеливыми и следить за обновлениями.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине, однако они изменили свою тактику, сосредоточив удары в конкретных районах. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.




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Источник: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/news/vidnovlennya-elektroenergiji-v-primorskomu-rayoni-odesi-zaplanovane-na-8-bereznya
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