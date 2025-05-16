В центре Одессы появился российский триколор: что известно

Сегодня утром в полицию Одессы поступило сообщение от прохожей о том, что один из фрагментов постамента посреди площади зарисован красками, похожими на флаг страны агрессора, а одно из памятных фото загрязнено. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правоохранителей.



В настоящее время на месте работают сотрудники территориального подразделения полиции. Принимаются меры по установлению личности, причастной к событию. Правовая квалификация ему будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.



По данным активистов "Деколонизация. Украина", неизвестные нарисовали российский флаг на постаменте, где раньше был памятник Екатерине II, прямо напротив размещен символический мемориал с флажками погибших героев.

Триколор в Одессе. Фото: НПУ

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве молодежь каталась на лимузине под российскую музыку. 17 апреля, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов стражи порядка обнаружили видео, на котором группа молодых людей, щеголяя своим поведением, выходили из лимузина в центре столицы под звучание российских песен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Сотрудники Шевченковского управления полиции установили, что автором сообщения является 22-летний киевлянин, которого правоохранители пригласили в отделение полиции. Во время общения последний рассказал, что оригинал видео был без музыки, а уже публикуя его в Тик-Ток, он ради хайпа решил добавить песни российского исполнителя.