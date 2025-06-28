Ужасная ночь в Одессе: количество пострадавших в результате обстрела увеличилось

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия не перестает атаковать Украину дронами. В ночь на 28 июня российские войска нанесли удар по Одессе. В результате воздушной атаки была повреждена жилищная инфраструктура.
Обстрел Одессы. Фото из открытых источников
Как сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер, в результате вражеских обстрелов погибли и пострадали. Начальник ОВА рассказал, что спасатели достали из-под завалов тела супругов, погибших в результате вражеского удара дрона по жилому зданию. Среди пострадавших есть дети.
Также по состоянию на 03:32 28 июня было известно о четырех пострадавших взрослых. Олег Кипер сообщил, что все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.
Олег Кипер по состоянию на 09:10 28 июня сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия могла накопить до 600 ударных дронов. Несколько дней оккупанты использовали небольшое количество дронов для обстрелов.