Ужасная ночь в Одессе: количество пострадавших в результате обстрела увеличилось

Россия не перестает атаковать Украину дронами. В ночь на 28 июня российские войска нанесли удар по Одессе. В результате воздушной атаки была повреждена жилищная инфраструктура.

Обстрел Одессы. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер, в результате вражеских обстрелов погибли и пострадали. Начальник ОВА рассказал, что спасатели достали из-под завалов тела супругов, погибших в результате вражеского удара дрона по жилому зданию. Среди пострадавших есть дети.

"В настоящее время (на 03:23, — ред.) в медицинских учреждениях двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — сообщил Олег Кипер.

Также по состоянию на 03:32 28 июня было известно о четырех пострадавших взрослых. Олег Кипер сообщил, что все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

Олег Кипер по состоянию на 09:10 28 июня сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

"На стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия могла накопить до 600 ударных дронов. Несколько дней оккупанты использовали небольшое количество дронов для обстрелов.