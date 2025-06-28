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Ужасная ночь в Одессе: количество пострадавших в результате обстрела увеличилось

В результате обстрела пострадали 14 человек, среди них есть дети. Сообщают также о погибших

28 июня 2025, 09:33
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Кречмаровская Наталия

Россия не перестает атаковать Украину дронами. В ночь на 28 июня российские войска нанесли удар по Одессе. В результате воздушной атаки была повреждена жилищная инфраструктура.

Ужасная ночь в Одессе: количество пострадавших в результате обстрела увеличилось

Обстрел Одессы. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер, в результате вражеских обстрелов погибли и пострадали. Начальник ОВА рассказал, что спасатели достали из-под завалов тела супругов, погибших в результате вражеского удара дрона по жилому зданию. Среди пострадавших есть дети.

"В настоящее время (на 03:23, — ред.) в медицинских учреждениях двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — сообщил Олег Кипер.

Также по состоянию на 03:32 28 июня было известно о четырех пострадавших взрослых. Олег Кипер сообщил, что все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

Олег Кипер по состоянию на 09:10 28 июня сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

"На стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия могла накопить до 600 ударных дронов. Несколько дней оккупанты использовали небольшое количество дронов для обстрелов.



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Источник: https://t.me/odeskaODA/10271
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