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Умер бывший городской голова Одессы: что известно

Бывший мэр Одессы Руслан Боделан скончался в возрасте 83 лет.

26 июня 2025, 16:10
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Slava Kot

В возрасте 83 умер Руслан Боделан, с августа 1998 по апрель 2005 занимавший должность городского головы Одессы. О его смерти 26 июня сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Умер бывший городской голова Одессы: что известно

Умер Руслан Боделан. Фото из открытых источников

Олег Кипер сообщил, что скончался бывший мэр Одессы Руслан Боделан на 84 году жизни.

"Отошёл в вечность Руслан Боделан. Искренне сочувствую родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении. Светлая память", — написал Кипер.

Причину смерти бывшего руководителя Одессы не сообщают.

Руслан Боделан родился 4 апреля 1942 года в селе Березовка Одесской области. В 1968 году окончил государственный педагогический институт в Петропавловске, Казахской ССР. В 1987 стал секретарем Одесского обкома Компартии Украины. В позднесоветский период Боделан был депутатом Верховного Совета УССР, кандидатом в члены ЦК КПУ, а также членом ЦК КПСС в 1990-1991 годах. С августа 1998 года по апрель 2005-го Руслан Боделан возглавлял Одесский городской совет.

После смены власти в 2005 году против Боделана было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. 5 мая того же года он был объявлен в международный розыск. Политик уехал в Россию, где впоследствии получил гражданство и работал в Санкт-Петербургском торговом порту. В 2010 году дела против него в Украине были закрыты, после чего он вернулся в Одессу.

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