Умер бывший городской голова Одессы: что известно

В возрасте 83 умер Руслан Боделан, с августа 1998 по апрель 2005 занимавший должность городского головы Одессы. О его смерти 26 июня сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Умер Руслан Боделан. Фото из открытых источников

Олег Кипер сообщил, что скончался бывший мэр Одессы Руслан Боделан на 84 году жизни.

"Отошёл в вечность Руслан Боделан. Искренне сочувствую родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении. Светлая память", — написал Кипер.

Причину смерти бывшего руководителя Одессы не сообщают.

Руслан Боделан родился 4 апреля 1942 года в селе Березовка Одесской области. В 1968 году окончил государственный педагогический институт в Петропавловске, Казахской ССР. В 1987 стал секретарем Одесского обкома Компартии Украины. В позднесоветский период Боделан был депутатом Верховного Совета УССР, кандидатом в члены ЦК КПУ, а также членом ЦК КПСС в 1990-1991 годах. С августа 1998 года по апрель 2005-го Руслан Боделан возглавлял Одесский городской совет.

После смены власти в 2005 году против Боделана было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. 5 мая того же года он был объявлен в международный розыск. Политик уехал в Россию, где впоследствии получил гражданство и работал в Санкт-Петербургском торговом порту. В 2010 году дела против него в Украине были закрыты, после чего он вернулся в Одессу.

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