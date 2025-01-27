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Укрзализныця обновила расписание поездов: новые маршруты

Новый график движения пригородных поездов

сегодня, 18:05
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Амбарцумян Анна

С 28 января 2025 года Укрзализныця вводит обновленный график движения пригородных поездов, чтобы улучшить качество сообщения. Изменения коснутся нескольких маршрутов, в том числе поездов в Одессу и другие направления. Пассажиров призывают внимательно проверять новые расписания во избежание неудобств в поездках.

Укрзализныця обновила расписание поездов: новые маршруты

Фото из открытых источников

Новый график движения пригородных поездов:

  • №6401 Колосовка – Одесса-Главная: отправление в 03:45, прибытие в 07:31.

  • №6403 Мартыновская – Одесса-Главная: отправление в 03:40, прибытие в 08:14.

  • №6408 Одесса-Главная – Колосовка: отправление в 20:25, прибытие в 23:47.

  • №6253 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибытие в 07:50.

  • №6255 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 07:21, прибытие в 14:05.

  • №6405 им. Т. Шевченко – Помощная: график изменен для участка от ст. Капустино (прибытие в 23:42) в ст. Помощная (прибытие в 00:30).

Будьте внимательны! Ознакомиться с деталями расписания можно на официальном сайте Укрзализныци , железнодорожных станциях или по номерам справочных служб.

Напомним, на железнодорожной инфраструктуре завершается ремонт и с 27 января будет ускорен ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. Также назначены остановки в Николаевской области.

Укрзализныця сообщает об изменениях в расписании поездов, направленных на ускорение движения и удобство пассажиров:

  1. Ускорение поездов:

    • №51/52 Запорожье — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

    • №53/54 Днепр — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

    • №253/254 Кривой Рог — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

    • №148/147 Киев — Одесса: ускорение на 2 часа. 02 мин. в направлении Одессы и 2 часа. 26 мин. в направлении Киева.

    • №7/8 Харьков — Одесса: ускорение на 3 часа. 12 мин. в направлении Одессы и 3 часа. 13 мин. в направлении Харькова.

  2. Новые остановки:

    • Для удобства пассажиров добавлены остановки в Николаевской области: Вознесенск, Южноукраинск, Колосовка.

    • В Одессе поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 будут останавливаться на станции Одесса-Восточная.

Пассажиров просят ознакомиться с новыми изменениями и планировать поездки соответственно.



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Источник: https://www.facebook.com/OdesaRailway/posts/pfbid0xZrZQVd8wQenN99xXZjZoXwc4NhCshLnNeHUPKrg3srdzu4L1pCvwvWKnzMDpncgl?rdid=VMVZ8OgGjIsFmkCy#
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