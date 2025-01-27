Укрзализныця обновила расписание поездов: новые маршруты

С 28 января 2025 года Укрзализныця вводит обновленный график движения пригородных поездов, чтобы улучшить качество сообщения. Изменения коснутся нескольких маршрутов, в том числе поездов в Одессу и другие направления. Пассажиров призывают внимательно проверять новые расписания во избежание неудобств в поездках.

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Новый график движения пригородных поездов:

№6401 Колосовка – Одесса-Главная: отправление в 03:45, прибытие в 07:31.

№6403 Мартыновская – Одесса-Главная: отправление в 03:40, прибытие в 08:14.

№6408 Одесса-Главная – Колосовка: отправление в 20:25, прибытие в 23:47.

№6253 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибытие в 07:50.

№6255 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 07:21, прибытие в 14:05.

№6405 им. Т. Шевченко – Помощная: график изменен для участка от ст. Капустино (прибытие в 23:42) в ст. Помощная (прибытие в 00:30).

Будьте внимательны! Ознакомиться с деталями расписания можно на официальном сайте Укрзализныци , железнодорожных станциях или по номерам справочных служб.

Напомним, на железнодорожной инфраструктуре завершается ремонт и с 27 января будет ускорен ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. Также назначены остановки в Николаевской области.

Укрзализныця сообщает об изменениях в расписании поездов, направленных на ускорение движения и удобство пассажиров:

Ускорение поездов: №51/52 Запорожье — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

№53/54 Днепр — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

№253/254 Кривой Рог — Одесса: ускорение на 2 часа. 04 мин.

№148/147 Киев — Одесса: ускорение на 2 часа. 02 мин. в направлении Одессы и 2 часа. 26 мин. в направлении Киева.

№7/8 Харьков — Одесса: ускорение на 3 часа. 12 мин. в направлении Одессы и 3 часа. 13 мин. в направлении Харькова. Новые остановки: Для удобства пассажиров добавлены остановки в Николаевской области: Вознесенск, Южноукраинск, Колосовка.

В Одессе поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 будут останавливаться на станции Одесса-Восточная.

Пассажиров просят ознакомиться с новыми изменениями и планировать поездки соответственно.