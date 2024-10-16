Украина призывает ММО направить мониторинговую миссию в порты Одессы

16 октября в Одессе Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с представителями Нордическо-Балтийской восьмерки, среди которых были министры иностранных дел Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, а также делегаты из Финляндии и Исландии. Эта встреча стала логичным продолжением переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами этих стран.



Порт в Одессе. Фото из открытых источников

Министры обсудили критические проблемы аграрного сектора, в том числе угрозы, которые несет усиленный российский террор для украинских аграриев и портовой инфраструктуры. Отмечено, что с начала войны произошло более 50 атак на порты, что нанесло значительные разрушения. Только за последний месяц пострадали четыре судна, в том числе перевозившие гуманитарные грузы для ООН.

На заседании были обсуждены меры по укреплению обороноспособности Украины, инвестиции в оборонную промышленность и ответственность России за преступления. Андрей Сибига отметил, что Украина остается надежным партнером в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, несмотря на войну.

Важность инициативы "Зерно из Украины" и планы провести третий продовольственный саммит до конца года были также подняты. Министр призвал международных партнеров поддержать украинских фермеров и обратился в Международную морскую организацию с просьбой направить мониторинговую миссию в порты Одессы.

"Обеспечение свободы мореходства в Черном море является нашей общей целью и одним из ключевых приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского. Должны остановить агрессора, показать единство международного сообщества в противодействии его варварству и фиксировать каждое преступление", – заявил министр.

Напомним, 7 октября судно "OPTIMA" под флагом Палау стало мишенью российского баллистического удара в порту Одессы. Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий. Он уточнил, что в результате нападения погиб один человек, а пятеро иностранных граждан, членов экипажа, получили ранения и находятся под контролем. Судно прибыло в порт для загрузки, однако стало объектом российского обстрела через несколько часов.