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Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на "конвейер": подробности масштабной схемы

Судейско-адвокатскую "мафию" разоблачили в Одесской области: что известно

19 февраля 2025, 17:35
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Кречмаровская Наталия

В Одесской области Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины разоблачили организованную группу, работавшую внутри судебной системы. Группа помогала военнообязанным мужчинам незаконно уезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на "конвейер": подробности масштабной схемы

Фото НАБУ

“Схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон в одном судебном заседании принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений”, — сообщили в САП.

Злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои услуги в соцсетях для конспирации

О подозрении сообщили четырем лицам, являющимся участниками организованной группы, а именно:

  • организатору преступления – председателю суда;

  • действующему судье – бывшему председателю суда;

  • судьи;

  • адвокату.

Также разоблачили и сообщили о подозрении еще семи 7 лицам, 4 из которых являются участниками ОГ, а именно:

  • заместителю руководителя аппарата;

  • помощнику судьи;

  • консультанту суда;

  • помощнику адвоката.

Кроме того, сообщено о подозрении трем лицам в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц – двум помощникам судьи; физическому лицу (посреднику).

В САП сообщили, что действия злоумышленников по следующим статьям УК Украины:

  • 368 – получение неправомерной выгоды;

  • 369 – предоставление неправомерной выгоды;

  • 332 – организация незаконного пересечения границы;

  • 114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ;

  • 376-1 – незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

К тому же 3 судей получили дисциплинарное взыскание посредством представления об их увольнении.

Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 2
Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 3
Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 4
Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 5
Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 6
Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на ”конвейер”: подробности масштабной схемы - фото 7


Напомним, в оборонной сфере, как писал портал "Комментарии", разоблачили масштабную коррупционную схему.




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Источник: https://t.me/sap_gov_ua/2771
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