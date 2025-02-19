Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на "конвейер": подробности масштабной схемы

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Кречмаровская Наталия
В Одесской области Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины разоблачили организованную группу, работавшую внутри судебной системы. Группа помогала военнообязанным мужчинам незаконно уезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.
Фото НАБУ
Злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои услуги в соцсетях для конспирации
О подозрении сообщили четырем лицам, являющимся участниками организованной группы, а именно:
организатору преступления – председателю суда;
действующему судье – бывшему председателю суда;
судьи;
адвокату.
Также разоблачили и сообщили о подозрении еще семи 7 лицам, 4 из которых являются участниками ОГ, а именно:
заместителю руководителя аппарата;
помощнику судьи;
консультанту суда;
помощнику адвоката.
Кроме того, сообщено о подозрении трем лицам в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц – двум помощникам судьи; физическому лицу (посреднику).
В САП сообщили, что действия злоумышленников по следующим статьям УК Украины:
368 – получение неправомерной выгоды;
369 – предоставление неправомерной выгоды;
332 – организация незаконного пересечения границы;
114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ;
376-1 – незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.
К тому же 3 судей получили дисциплинарное взыскание посредством представления об их увольнении.
Напомним, в оборонной сфере, как писал портал "Комментарии", разоблачили масштабную коррупционную схему.
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