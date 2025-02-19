Уклонение от мобилизации в Одесской области поставили на "конвейер": подробности масштабной схемы

В Одесской области Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины разоблачили организованную группу, работавшую внутри судебной системы. Группа помогала военнообязанным мужчинам незаконно уезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Фото НАБУ

“Схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон в одном судебном заседании принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений”, — сообщили в САП.

Злоумышленники создали бэк-офис суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои услуги в соцсетях для конспирации

О подозрении сообщили четырем лицам, являющимся участниками организованной группы, а именно:

организатору преступления – председателю суда;

действующему судье – бывшему председателю суда;

судьи;

адвокату.

Также разоблачили и сообщили о подозрении еще семи 7 лицам, 4 из которых являются участниками ОГ, а именно:

заместителю руководителя аппарата;

помощнику судьи;

консультанту суда;

помощнику адвоката.

Кроме того, сообщено о подозрении трем лицам в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц – двум помощникам судьи; физическому лицу (посреднику).

В САП сообщили, что действия злоумышленников по следующим статьям УК Украины:

368 – получение неправомерной выгоды;

369 – предоставление неправомерной выгоды;

332 – организация незаконного пересечения границы;

114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ;

376-1 – незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

К тому же 3 судей получили дисциплинарное взыскание посредством представления об их увольнении.









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