Уход за больным родственником: куда обращаться военнообязанным в Одессе

С 26 сентября 2024 года, в соответствии с решением Исполнительного комитета Одесского городского совета об организации мероприятий по установлению факта постоянного ухода, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета определен ответственным органом для принятия заявлений от лиц, осуществляющих постоянный уход за больными.



Уход за больным. Фото: freepik

Военнообязанные, подпадающие под пункты 9 и 14 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут обращаться за оформлением акта об уходе за родственниками. Для этого необходимо подать заявление с полным пакетом документов в фронт-офисы районных управлений социальной защиты населения Департамента труда и социальной политики в Одессе.

Ниже приведены адреса фронт-офисов, куда можно обратиться:

Киевский район ул. Академика Королева, 9; тел. 705 41 75, 705 41 76.

Пересыпский район: просп. Добровольского, 120-а; тел. 705 59 71, 705 59 82.

Приморский район ул. Армейская, 9; тел. 705 13 09.

Хаджибейский район: ул. Косовская, 2-Д; тел. 705 16 60, 705 16 68.

Напомним, Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Кроме того, комментарии писали, что темпы мобилизации в Украине замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, что требует "радикальных мер", сказал в интервью NV секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

