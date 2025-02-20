Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы

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Недилько Ксения
Очередная атака врага произошла на гражданскую инфраструктуру и жилые дома вчера поздно вечером в Одессе. На месте работают экстренные и оперативные службы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС
По его словам, оперативный штаб и районная администрация работают на месте . С 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора – еще и крыши.
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около полуночи оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Херсоне. Ранения получили двое детей, их мама, вероятно, находится под завалами. Также травмы разной степени тяжести получили двое мужчин. Продолжаются работы по разбору завалов. Страшные фото с места удара – по ссылке.
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