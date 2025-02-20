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Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы

Оккупанты ударили по Одессе: последствия неутешительные

сегодня, 07:58
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Недилько Ксения

Очередная атака врага произошла на гражданскую инфраструктуру и жилые дома вчера поздно вечером в Одессе. На месте работают экстренные и оперативные службы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

"Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к возобновлению тепловой системы. А коммунальные службы – до ликвидации последствий атаки", – сообщил мэр.

По его словам, оперативный штаб и районная администрация работают на месте . С 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора – еще и крыши.

Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 2
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 3
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 4
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 5
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 6
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 7

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

"К сожалению, пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. От ГСЧС привлекались 22 единицы техники и 82 пожарных", — сообщили спасатели.

Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 8
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 9
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 10
Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы - фото 11

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около полуночи оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Херсоне. Ранения получили двое детей, их мама, вероятно, находится под завалами. Также травмы разной степени тяжести получили двое мужчин. Продолжаются работы по разбору завалов. Страшные фото с места удара – по ссылке.                                                                                                           



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