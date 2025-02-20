Удар по Одессе: Россия целенаправленно бьет по отоплению в морозы

Очередная атака врага произошла на гражданскую инфраструктуру и жилые дома вчера поздно вечером в Одессе. На месте работают экстренные и оперативные службы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

" Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к возобновлению тепловой системы. А коммунальные службы – до ликвидации последствий атаки ", – сообщил мэр.

По его словам, оперативный штаб и районная администрация работают на месте . С 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора – еще и крыши.

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

" К сожалению, пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. От ГСЧС привлекались 22 единицы техники и 82 пожарных ", — сообщили спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около полуночи оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Херсоне. Ранения получили двое детей, их мама, вероятно, находится под завалами. Также травмы разной степени тяжести получили двое мужчин. Продолжаются работы по разбору завалов. Страшные фото с места удара – по ссылке.