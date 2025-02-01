Удар по центру Одессы: Зеленский заявил, кто находился в отеле "Бристоль" во время обстрела

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Кречмаровская Наталия
Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены на исторический центр города. В результате обстрела есть разрушение, также известно о пострадавших.
Последствия обстрела Одессы. Фото Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел и рассказал, кто попал в эпицентр вражеского удара. По его словам, российские войска ударили предварительно баллистическими ракетами.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что одно из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО.
Начальник Одесской ОГА Олег Кипер после серии взрывов в городе сообщил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы.
Впоследствии он уточнил, что известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.
По данным местных СМИ, в результате обстрела была повреждена гостиница "Бристоль".
Напомним, что на Одесскую область, как писал портал "Комментарии", надвигается экологическая катастрофа. Мазут, разлившийся из российских танкеров в Черном море, добрался до берегов области. Характерные пятна обнаружили на песке после шторма.
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