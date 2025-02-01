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Удар по центру Одессы: Зеленский заявил, кто находился в отеле "Бристоль" во время обстрела

Россияне ударили по историческому центру Одессы: Зеленский рассказал, кто попал в эпицентр удара

сегодня, 07:12
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Кречмаровская Наталия

Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены на исторический центр города. В результате обстрела есть разрушение, также известно о пострадавших.

Удар по центру Одессы: Зеленский заявил, кто находился в отеле "Бристоль" во время обстрела

Последствия обстрела Одессы. Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел и рассказал, кто попал в эпицентр вражеского удара. По его словам, российские войска ударили предварительно баллистическими ракетами.

“К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители. В настоящее время выясняются все обстоятельства удара. Делаем все, чтобы помочь людям”, — сказал Зеленский вечером 31 января.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что одно из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО.

"Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания", — рассказал он.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер после серии взрывов в городе сообщил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы.

Впоследствии он уточнил, что известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.

"Все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы”, – отметил он.

По данным местных СМИ, в результате обстрела была повреждена гостиница "Бристоль".

Напомним, что на Одесскую область, как писал портал "Комментарии", надвигается экологическая катастрофа. Мазут, разлившийся из российских танкеров в Черном море, добрался до берегов области. Характерные пятна обнаружили на песке после шторма.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13141
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