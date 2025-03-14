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Убийство Ганула в Одессе: министр Клименко опроверг фейк

Резонансное убийство в Одессе: министр Клименко сообщил, что произошло

сегодня, 12:05 comments1375
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Недилько Ксения

В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.

Убийство Ганула в Одессе: министр Клименко опроверг фейк

Демьян Ганул

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием.

Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", – отметил Клименко.

Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В 2014-2016 годах Демьян Ганул возглавлял силовой блок Правого Сектора в Одессе. Он неоднократно инициировал акции протеста, в частности возвращение "Летнего театра" общине, а также о сносе памятников советским деятелям.

В сети есть немало упоминаний о нападениях на Ганула из-за его активной позиции: мужчине жгли машину, по нему стреляли из огнестрельного оружия, а в 2023 году совершили нападение. Теперь – убийство.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Убийство Ганула в Одессе: министр Клименко опроверг фейк - фото 2

Напомним, преступление было совершено сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте.

Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.



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