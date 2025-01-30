Убили человека и готовили массовый теракт в Одессе: кого россияне наняли для преступлений

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Злоумышленники были задержаны, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции.

По материалам дела, террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).

Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленников на этапе подготовки к теракту.

На их след удалось выйти во время расследования другого преступления – убийства волонтера из Одесщины, которое произошло 20 января этого года. Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, – активировали СВУ, спрятанный в лежавшем рядом рюкзаке.

У задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным.

По данным следствия, злоумышленниками оказались трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет, а также их 46-летний сообщник, ранее отбывавший наказание за кражи и разбой.

Установлено, что рецидивист действовал отдельно от остальной группы и отвечал за изготовление СВУ и их закладку в тайники.

В настоящее время задержанные получили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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