Тысячи жителей Одессы останутся без света вне графика (АДРЕСА)

Сегодня, 30 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Правды, Дача Ковалевского, 142 с линиями, 144-144/корп.9, с 1-й по 6-ю линию Марии Демченко, пер. 3-й Амундсена, 6/2-6/корп.7, 6а, ул. Кастуся Калиновского (ул. Белорусская), 2-38, ул. Вершинная, 1-33, ул. Эстонская, ул. Просвещения, пер. Гетманская, 4, ул. Николая Огренича, пер. Эстонский, 1-13, ул. Ореховая, 96, пер. Амундсена, 5-11, пер. Ковалевского, 9, ул. Бедняга (Якутская), 2-10, ул. Вирского, 1-4, ул. Дениса Максишко (ул. Марии Демченко), 1-97, пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4, ул. Абрикосовая, 4-105, ул. Дубовая Роща, ул. Бориса Эдурдса (Писарева), 28-40в, ул. Равенства, 88-195, пер. Абрикосовая, 1-29, пер. Равенства, 92, дорога Фонтанская, 106/37, 40, пер. Янтарный, ул. Дачная, 5-35, ул. Левитана, 113а-116, ул. Лигинская (Макаренко), 1-33, ул. Рыболовная, 20, ул. Айвазовского (Тимирязева), 34, пер. 1-й Равенства, 86-197, пер. Дачный, 1-5/корп.1, ул. Львовская, 7-48т, ул. Сумская, 3, ул. Елочная, 2-38а, пер. Львовская, 2, ул. Ахматовой, 1-20, ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 8-30, ул. Хрустальная, 1, пер. 2-й Дачный, 1-9а, пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22а, пер. Летний, 5 пер. Ровный, 1-11б, пер. Львовский, 2/корп.1, ул. Вторая, 20, ул. Николая Троицкого, 3Б, ул. Симоненко, 2А.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Цветочная, 1-21, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, ул. Святослава Рихтера, 8-109, Татьяны Тесс, 1-60, дорога Овидиопольская, 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, ул. Богуна, 6а, 12/2, 21, Платанова, 1-126, ул. Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, ул. Гранатная, 1-16б, Ивана Фунтова (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Бажана, 1-20, ул. Квитневая, 1-33/1, Сельская, 7-44, ул. Туристская, 1-19, ул. Йозефа Прибика (Минская), пер. Короткий, 2-4, Композитора Лятошинского (Перепечка), 58-99, ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, ул. Текстильщиков, 1-14а, пер. Мостовой, 1-4, ул. Малишевского (Гастелло), 9-55, ул. Цветочная, 15, 17, ул. Клименко, 25, 33в, ул. Кордонная, 3А-74, ул. Ференца Листа (Елина), пер. Парашютный, 1,1б, пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25-63, Гранатная, 17-25, Тенистая, 9/12, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 52-63а, Николая Лысенко (Корнюшина), пер.Туристский, 2-12б.

Северный РЭС:

Работы до 19.00

Николаевская дор., Красная, Андреевского, Церковная, Ч.Казачества, Днепровская, Донецкая, Леси Украинки, Котлеевская (Ломоносова), Мариупольская (Ростовская), Князя Владимира Великого (Добровольского), Песочная, Соляна, пер. Песочный, Вишневая, пер.Вишневый, Бахмутская (Курская), Пересыпская, Балтская дор., Викандера и Ларсена (Восьмого марта), пер. Савранский (Большевицкий), Рельефная, Мицкевича, Демьянова, Луцка, Яблочная, Ракетная, Карышковского, пер. с 1-9й Балтский, с 4-12 линия на ж/м, с 36-55 линия на ж/м, Жолио Кюри, Жевахова гора, Рыночная, пер. с 1-13й Черноморский, Раздольная, Серогодского, Шептицкого, Центральная, Луценко Локомотивная, Керченская, пер. 2й Керченский, Степная, Победы, Симферопольская, Конноармейская, Мелитопольская, Кап.Кузнецова, Крымская.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.