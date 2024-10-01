Тысячи жителей Одессы останутся без света вне графика (АДРЕСА)

Сегодня, 1 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото: freepik

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 18.00

Метизна (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Гобеленова (3-я линия 8 марта), Фахова (4-я линия 8 марта), Бондарная (5-я линия 8 марта), 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская, Аграрная, Вячеслава Кириллова, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Главная, Холмистая, Долинская, Жевахова, Жевахова гора, Звонка, Закарпатская, Кавказская, Карьерная, Карышковского, Локомотивная, Посевная, Прокатная, Рыночная, 7, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Воловая площадь (пл. Мичурина), 1-й, 2-й , 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта), Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта), Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта), Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), Анкерный переулок (пер. 6- и Восьмого марта), Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта), Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), ул. Февральская, пер. 1-й, 2-й Февральский, ул. Флотская, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский, Балтская дорога, пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский, пер. Асеева, пер. Баркасный пер. Савранский (Большевистский), Бориса Кифоренко, пер. Игоря Киселева, пер. Кавказский пер. Навигационный пер. Неплия, пер. Олега Андрейца, пер. Олега Стороженко, пер. Александра Пресича, Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Ак. Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1, Чикаленко(Ак. Уильямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.