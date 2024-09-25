Тысячи жителей Одессы останутся без света вне графика (АДРЕСА)

Сегодня, 25 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

Кап.Кузнецова, 103-114, Крымская, 63.

Работы до 19.00

Паустовского, 17-27.

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

Бабеля, 3-59, Головковская, 15-58, Мельницкая, 2-51, Радужная, 10-57, Малишевского (Гастелло), 1-55, Кордонная, 3-90, Овидиопольская дор., 2-6, Прохоровская, 2 -77, Михайловская, 1-66, пл. Михайловская, 3-19, Степная, 6-76, Дальницкая, 1-53, Колоническая, 1-11, Болгарская, 35-90, Фабричная, 1-4, пер. Виноградный, 4-38, Нищинского, 6-38, узв. Олейника, 3-12, Балковская, 50-193, Южная, 1-14, пер. 2й Водяной, 11, Розкидайловская, 5-65, С.Рихтера, 8-148, Градоначальническая, 9-49, Мясоедовская, 1-24, Колонтаевская, 1-71, сквер Гамова, 1-7, пер. Высокий, 1-20, Г. Цветаева, 2-34, пл. Алексеевская, 1-9 пер. Староконный, 1, Вороного, 1-18, Владислава Домбровского (Желябова), 7-11, Строганова, 7-37, Ударников, 7-35, Старицкого, 2-27, Литовская, 15-57, Разумовского, 59, 61, Средняя, 1-66, Ивановский переезд, пер. 2й Степной, 1-10, В.Стуса, 2-20, 10,10/1, О.Кутузакия, 39-64, Запорожская, 20-30, Дюковская, 4-14, Косная, 1-76, Адм.Лазарева , 17-70, Онежская, 36-54, Цветочная, 1-21, Косяченко, 2-54, пер. Цветочный, 10, 10-го Апреля, 14-20, Садыковская, 1-20, пер. Картамышевский, 2-9, Комитетская, 1-21, Пишоновская, 3-27, Базарная, 70, пер. Поперечный, 1-17, Дидрихсона, 15-29, сквер Серединский, 3, 3а, Т.Тесс, 3-43, 60, Богуна, 6-21, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Платанова, 1-126 , Радостная, пер. Ковровый, 5-9, 114,116, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Бужковый, 2/2, проезд Бужковый, 1-6, пер. Гранатный, 2-8, Новикова, 2-3, Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Спартаковская, 6-63, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7 пер. Банный, 2-3, Серова, 13а, Апрельская, 1-33, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, пер. Мостовой, 1-4 пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, Клименко, 25, 33в, пер. Спартаковский, 25, Ближние мельницы (Кондренко), Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1-63, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Ференца Листа (Елина), Композитора Лятошинского (Перепечка), пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Туристский, 2-12, Мечникова, 32а, Манежная, 40, Ризовская, 4-20, Тенистая, 9/12.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Небесной сотни, 4-10.

Работы до 18.00

Левитана, 113-116.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.