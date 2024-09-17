Тысячи жителей Одессы останутся без света вне графика (АДРЕСА)

Сегодня, 17 сентября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Лампочка. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 19.00

2-я, 3а, 4а, 5-я, 7-я, 9а Пересыпская, Балтская дор., 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 44-103, Локомотивная, 1-27, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 1-81, Рыночная, 7, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54.

Южный РЭС:

Работы до 20.00

Симоненко, 62, пр. Свободы, 52.

Работы до 19.00

Одесской общины (Авд.-Черноморского), 8-33, Астрономическая, 4-18, Гвардейская, 2, Дмитриевская (Д.Донского), 2-36, Немировича-Данченко, 1-14, Обильная, 8, Окружная, 11- 13, Ромашкова, 1-28, Сакко, 2а,6, Собинова, 1-18, Толбухина, 20-81, Чубаевская, 19-48, Медовый переулок (пер. Щукина), 1-5, Лазурский переулок (пер. .Донского), 1-13, пер. Прорезной, 2-25, Садовая Балка, 45, Валерия Самофалова (Каманина), 1-15, Леваневского, 9-48, Литературная, 1,21/1, Фонтанская дор., 69, 69/к.2,12, пер. . Кортацци (пер. Каманина), 8/3, пер. Компасный, 1-21, Вторая, 20, Вторая /Черноморка/18б, Симоненко, 2а, Левитана, 113-116.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.