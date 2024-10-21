Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов

Сегодня, 21 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света в Одессе

Южный РЭС:

Работы до 18.00

Абрикосовая, пер. Абрикосовый, Ахматовой, 1-13, 2-20, Давида Бурлюка (Гаршина), Дачная, пер.1-й, 2-й, Дачный, пер. Дачный, 1,5/корп.1, Дубовая Роща, Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33 , 5а, 5в, 6д, 8/9, Хрустальная, 1, Львовская, 4-48(с буквами), пер. Львовский, 2, 2/корп.1, Лигинская (Макаренко), Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парни), Рыбальская, 20, Равенства, 84-197, пер. Равенства, 92, Сумская, 3, Айвазовского (Тимирязева), 34, Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б, Елочная, дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/ 37, 106/40, пер. Летний пер. Ровный, 1-11, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3

Северный РЭС:

Работы до 19.00

2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я а, 39-я, 40-я линии на жилом массиве, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, Малая Садовая, 1-22, Большая Садовая, Академика Заболотного, 27, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98, Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293, Глаубермана (Державина), Квантовый (пер. Державина), 1-27, Донецкая, 5-26, Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 52, 81, Жолио Кюри, Капитана Кузнецова, 3-108, Карышковского, 2-60, Керченская, пер. 1-й Керченский, 3 — 11, Кишиневская, 2-24, Бахмутская (Курская), 97-165, Леси Украинки, 45-49, 78-102, Локомотивная, 1-27, Котлеевская (Ломоносова), 10-20 Симиренко, 2, 2/1, 33а, Марсельская, 1-20, Николаевская дорога, 168, 257-263а, Мицкевича, 9, Чайкова (Молодогвардейская), 1-71, Победы, 47-87, Южная дорога, 1-73 , Рельефная, 1-27, Республиканская, 194-210, 257-289, Рыночная, 7, Романтиков, 25, Мариупольская (Ростовская), 20-68, Сергея Ядова, 16а, 16Б, Соляна, 4-85, Степов -14, Тепличная, 10-22а, 317, Хаджибейская дорога, 313, Центральная, 2-36, Орловская, 1-13, пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7 -а, девятая, Пересыпская, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, пер. Векслера, 1, просп. Княза Владимира Великого (Добровольского), 52-98,

Центральный РЭС:

Работы до 19.00

10-го Апреля, 3, 2-я Лагерная, 13, 22, 23, Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92, Асташкина, 3, Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б, Бажана,1-20, Богуна , 6а, 12/2, 21, Бреуса, 37, 39, 43а, Весенняя, 1-13а, Малишевского (Гастелло), Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева), Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1, Гранатная,1-25 пров. Гранатный, 2-6, 8/корп.1, Цветочная, 1-21, пер. Цветочный, 10, Апрельская, 1-33, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 30, Композитора Лятошинского (Перепечка), Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, Кордонная, 3-74в, пер. Граничный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35, Ольги Благовидовой (Костровая), 7, 30, 30/2, 34, 37а, А. Косяченко, 1-54, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40 , Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, пер. Малиновский, 7, Мечникова, 56-74а, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Платанова, Радостная, 114, 116, Розкидайловская, 1, Святослава Рихтера, Сельская, 1 , Анны Михайленко (Спартаковская), пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25, Старопортофранковская, 28, 30, Текстильщиков, 1-14, Татьяны Тесс, 1-60, Туристская, 1-19, пер.Туристский, 2-12, Ференца Листа (Елина), Грани (Чернышевского), Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (парни), дорога Овидиопольская, 3/1, дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А, А/1, Г, Д, Ж, 57А, пл . Алексеевская, 11, 13, пер. Сиреневый пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19, проезд Сиреневый, 1-6, пер. Вокзальный, 5, 11, 25, пер. Ковровый 5, 7, 9, пер. Короткая, 2-4, пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29, пер.Товарный, 5-11.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.