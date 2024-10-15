logo

BTC/USD

65695.64

ETH/USD

2615.26

LTC/USD

66.94

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов

Восстановить электроснабжение должны до вечера

сегодня, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Сегодня, 15 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.

Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

  • Заболотного, 54-66, Ак. Сахарова, 34-36, С. Палия, 21-113, Высоцкого, 3-11.

Работы до 19.00

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, Ж.Кюри, 24-64, Марсельская, 1-20, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Г.Обороны Одессы, 14-66, Балтская дор., 28, 2-я, 4-я, 3-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Карышковского , 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, Кап.Кузнецова, 69-108, Л.Украинки, 45-122, Локомотивная, 1-27, Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27, Бахмутская (Курская), 82-165, Керченская, 101-131, Орловская, 1-13, Победы, 47-87, Соляна, 4-85, Центральная , 2-36, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32 -а, 39-я, 40-я линия на ж/м, 1-38, пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6, пер. 2й Керченский, 1-15, пер.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

  • Героев Крут, 35-47.

Работы до 18.00

  • Ак.Филатова, 23-27, Абрикосова, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Рыбальская, 20, пер. 1й Равенства, 86-90,197, Фонтанская дор., 106/к.37,40, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19.00

  • пров. Загородный, 9 пер. Кошевого, 5в, Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

  • Хвойная, 15 пер. Хвойный, 2-27, Багрицкого, 1-10, Кропивницкого, 1-14, 18/22, Люстдорфская дор., 8-22, Бреуса, 1-3, Кирпичнозаводская, 3-17, пер. Люстдорфская, 8.

Работы до 19.00

  • Цветочная, 1-21, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, С.Рихтера, 8-109, Т.Тесс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Богуна, 6-21, Ольги Благовидной (Кострова), 7, 30-37, Платанова, 1- 126, Радостная, 114,116, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Ковровый, 5-9, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, проезд Бужковый, 1-6, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, 1 -99, пер. Малиновский, 77, пер. Гранатная, 2-8, Кордонная, 3-74, пер. Кордонный, 1-35, Бажана, 1-20, Й.Прибика (Минская), 7-49, Апрельская, 1-33, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, пер. Спартаковский, 25, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, пер. Мостовой, 1-4 пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, Малишевского (Гастелло), 9-55, пер. Парашютный, 1,1б, Композитора Лятошинского (Перепечка), Клименко, 25,33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, Л.Ференца (Елина), 4а, Тинистая, 9/12, Николая Лысенко (Корнюшина) , 1-27, пер. Туристская, 2-12.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesacityofficial/34049
Теги:

Новости

Все новости