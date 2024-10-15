Тысячи жителей Одессы останутся без света: список адресов

Сегодня, 15 октября, в части Одессы не будет света. Электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня. Об этом сообщают ДТЭК Одесские электросети.



Отключение света. Фото из открытых источников

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Работы до 17.00

Заболотного, 54-66, Ак. Сахарова, 34-36, С. Палия, 21-113, Высоцкого, 3-11.

Работы до 19.00

Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, Ж.Кюри, 24-64, Марсельская, 1-20, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98, пер. Савранский (Большевицкий), 3-10, Г.Обороны Одессы, 14-66, Балтская дор., 28, 2-я, 4-я, 3-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Карышковского , 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, Кап.Кузнецова, 69-108, Л.Украинки, 45-122, Локомотивная, 1-27, Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27, Бахмутская (Курская), 82-165, Керченская, 101-131, Орловская, 1-13, Победы, 47-87, Соляна, 4-85, Центральная , 2-36, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32 -а, 39-я, 40-я линия на ж/м, 1-38, пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6, пер. 2й Керченский, 1-15, пер.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский.

Южный РЭС:

Работы до 17.00

Героев Крут, 35-47.

Работы до 18.00

Ак.Филатова, 23-27, Абрикосова, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Рыбальская, 20, пер. 1й Равенства, 86-90,197, Фонтанская дор., 106/к.37,40, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-195, пер. Абрикосовая, 1-43, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19.00

пров. Загородный, 9 пер. Кошевого, 5в, Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС:

Работы до 17.00

Хвойная, 15 пер. Хвойный, 2-27, Багрицкого, 1-10, Кропивницкого, 1-14, 18/22, Люстдорфская дор., 8-22, Бреуса, 1-3, Кирпичнозаводская, 3-17, пер. Люстдорфская, 8.

Работы до 19.00

Цветочная, 1-21, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, С.Рихтера, 8-109, Т.Тесс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Богуна, 6-21, Ольги Благовидной (Кострова), 7, 30-37, Платанова, 1- 126, Радостная, 114,116, пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19, пер. Ковровый, 5-9, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, проезд Бужковый, 1-6, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, 1 -99, пер. Малиновский, 77, пер. Гранатная, 2-8, Кордонная, 3-74, пер. Кордонный, 1-35, Бажана, 1-20, Й.Прибика (Минская), 7-49, Апрельская, 1-33, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, пер. Спартаковский, 25, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, пер. Мостовой, 1-4 пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, Малишевского (Гастелло), 9-55, пер. Парашютный, 1,1б, Композитора Лятошинского (Перепечка), Клименко, 25,33в, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, Л.Ференца (Елина), 4а, Тинистая, 9/12, Николая Лысенко (Корнюшина) , 1-27, пер. Туристская, 2-12.

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

